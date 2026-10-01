¿Adiós a Zivals? La emblemática librería y disquería de Corrientes y Callao denunció que el gobierno porteño quiere expropiarla para hacer la Línea F

En una ciudad como CABA donde la avenida Corrientes es sinónimo de libros, música, teatros y cultura, hay lugares que con el paso del tiempo dejaron de ser simples comercios para convertirse en parte del paisaje porteño.

Zivals es uno de ellos. Durante más de cinco décadas, su esquina de Corrientes y Callao fue punto de encuentro para lectores, melómanos y amantes de la cultura.

Por eso, la posibilidad de que el edificio deje de albergar al tradicional establecimiento generó preocupación. La librería y disquería denunció que el inmueble podría ser alcanzado por una expropiación vinculada con la construcción de la futura Línea F de subte y decidió hacer pública su postura.

Zivals denunció que buscan expropiar su histórico edificio

"Zivals está en la mira de una expropiación", expresó el establecimiento en una publicación difundida este martes. Según explicaron sus responsables, tomaron la decisión de comunicarlo luego de estudiar en profundidad el proyecto y sostuvieron que existen "alternativas mejores para la ciudad, más económicas y más razonables".

El inmueble se encuentra en uno de los sectores previstos para la futura combinación entre las líneas B y F. El proyecto impulsado por el Gobierno porteño contempla la adquisición total de 12 propiedades y la afectación parcial de otras 26 parcelas para construir accesos, vestíbulos y distintas instalaciones relacionadas con la nueva traza.

Desde el comercio consideran que la obra no necesariamente debería significar la desaparición del edificio donde funciona actualmente.

"Van a borrar 55 años de historia porteña"

La librería y disquería también difundió una serie de placas para visibilizar el reclamo y pedir el acompañamiento de sus clientes y del público.

"Nos quieren expropiar. Es la primera vez que salimos a decirlo en público después de estudiar el proyecto a fondo", señalaron desde el local.

En otra de las publicaciones, el mensaje fue todavía más contundente: "Van a borrar 55 años de historia porteña para construir una estación de subte. Ni la ciudad ni la obra necesitan que se demuela el edificio".

Además, desde el comercio convocaron a sus seguidores a compartir el comunicado y acercarse al local como una manera de acompañar el pedido.

Una esquina histórica de la avenida Corrientes

El comercio funciona desde hace 55 años y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los comercios culturales más reconocidos de la avenida Corrientes.

Actualmente cuenta con un catálogo de más de 50 mil títulos entre libros y música y emplea a 33 personas. Su ubicación también la convirtió en una referencia dentro de uno de los corredores culturales más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires.

En mayo de este año, además, la fachada del local sumó un atractivo especial: se inauguró un mural dedicado a Charly García, inspirado en la portada de Clics modernos y realizado por el artista Martín Ron.

Qué respondió el Gobierno porteño

Desde el Gobierno de la Ciudad explicaron que el proyecto contempla la incorporación de accesos más amplios a las futuras estaciones y que, en determinados casos, se busca evitar las tradicionales entradas ubicadas directamente sobre las veredas.

En ese marco, el ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua, explicó que la adquisición de determinadas propiedades responde a la necesidad de contar con espacios estratégicos para desarrollar esos accesos y sectores vinculados con las estaciones.

Sin embargo, el funcionario aseguró que la continuidad del comercio está contemplada dentro de las conversaciones que mantienen con sus propietarios.

"La disquería quedará en ese lugar o en uno mejor del que tienen", afirmó Bereciartua, y señaló que existe un equipo trabajando junto con los responsables del establecimiento para analizar distintas alternativas.

Una de las posibilidades mencionadas consiste en integrar el local a un nuevo desarrollo edilicio construido sobre el mismo terreno, de manera que pueda continuar funcionando.

Cómo será la futura Línea F de subte

La futura Línea F tendría una extensión aproximada de 9,8 kilómetros y contaría con 12 estaciones. El recorrido proyectado conectará Barracas y Palermo y atravesará también zonas de Constitución, Monserrat, San Cristóbal, Balvanera y Recoleta.

De acuerdo con las estimaciones oficiales difundidas hasta el momento, la nueva línea está proyectada para comenzar a funcionar en 2031.

El reclamo que mantiene en vilo a Zivals

Mientras avanza el proyecto, el futuro del histórico local quedó en el centro de la discusión. Desde el comercio reclaman que se estudien alternativas que permitan concretar la obra sin perder el edificio que ocupa desde hace más de medio siglo.

Su eventual traslado o modificación no representa solamente un cambio comercial para quienes trabajan allí, sino también una transformación para una esquina que durante décadas formó parte de la identidad cultural de la avenida Corrientes.

Por su parte, desde la Ciudad aseguran que mantienen conversaciones con los propietarios y que trabajan para encontrar una alternativa que permita preservar la continuidad del establecimiento.