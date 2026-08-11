AINDA anuncia su único show en Buenos Aires y se presenta en Niceto Club

AINDA se prepara para reencontrarse con su público en Buenos Aires. El dúo formado por Esmeralda Escalante y Yago Escrivá se presentará el próximo viernes 16 de octubre en Niceto Club, en lo que será su único show en Buenos Aires durante este año.

La presentación llegará después del lanzamiento de su propia versión de "Canción para mi muerte", una de las composiciones más emblemáticas de la música argentina. El espectáculo anticipa un recorrido por las canciones que forman parte de la trayectoria de AINDA y nuevas sorpresas que acompañarán esta etapa de su carrera. Las entradas para el show ya se encuentran disponibles.

AINDA reinterpreta un clásico del cancionero argentino

En su más reciente lanzamiento, AINDA se sumerge en "Canción para mi muerte", una obra que atraviesa generaciones y que el dúo resignifica desde su propia sensibilidad artística.

La versión fue coproducida por Nicolás Btesh junto a AINDA y propone una lectura íntima y contemporánea que conserva el espíritu de la composición original mientras incorpora nuevos matices sonoros.

AINDA llega a Niceto Club con su único show en Buenos Aires del año

Con arreglos delicados y una interpretación que crece progresivamente hasta alcanzar momentos de mayor intensidad, Esmeralda y Yago vuelven a poner en primer plano una de las características centrales de su propuesta: la voz compartida.

Este lanzamiento encuentra a AINDA en una etapa de consolidación artística, profundizando una búsqueda que los posicionó como una de las propuestas más personales de la escena actual.

Ahora, el dúo llevará esta nueva etapa al escenario de Niceto Club, donde se reencontrará con su público el 16 de octubre para una noche que promete recorrer su universo musical y adelantar lo que viene.

Mirá el reciente videoclip de AINDA "Canción para mi mierte"