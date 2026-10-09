Airbag en River: cuándo y dónde comprar las entradas para su sexto Monumental

Airbag anunció su sexto show en el Estadio River Plate, con una única fecha en Buenos Aires: el sábado 31 de octubre. El anuncio sorprendió a sus seguidores con un adelanto de "Epifanía", una nueva canción que formará parte de El Club de la Pelea II, el próximo trabajo discográfico de la banda.

Con esta nueva presentación, los hermanos Sardelli sumarán seis shows en el Monumental, escenario que se convirtió en uno de los puntos centrales de su carrera. Desde su primer doblete en mayo de 2025, Airbag agotó cinco fechas en River y cuatro estadios Vélez en mayo de 2026. Así, con el nuevo recital, alcanzará diez presentaciones en estadios de Buenos Aires en aproximadamente un año y medio.

Airbag anunció su sexto show en River Plate para el 31 de octubre

Una gira internacional y una nueva etapa musical

El anuncio llega en medio de una etapa de expansión para Airbag. Durante 2026, la gira "El Club de la Pelea" recorrió siete países y superó los veinte shows, con localidades agotadas en distintas ciudades de Argentina, Chile, Paraguay, España, Uruguay y Perú.

El recorrido comenzó en abril con presentaciones en La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero. Luego continuó con los cuatro Vélez, shows en Barcelona y Madrid, un doblete en el Teatro Caupolicán de Chile y presentaciones en Rosario y Córdoba, donde reunió a más de 60.000 personas entre ambos conciertos.

La gira todavía tiene previstas nuevas fechas en Argentina, México, Paraguay y Perú.

Los hermanos Sardelli regresan al Monumental en el marco de la gira "El Club de la Pelea"

En paralelo, la banda comienza a mostrar el camino hacia su próximo lanzamiento. "Blues del Infierno", "Asuntos Pendientes" y "Reptiles" son los primeros singles que anticipan El Club de la Pelea II y ya forman parte del repertorio en vivo. Estas canciones llegan después del impacto de El Club de la Pelea I, el octavo álbum de estudio de Airbag, que superó los 300 millones de reproducciones y ubicó seis canciones en el Top 50 en menos de 24 horas.

Para su próximo encuentro con el público en River, Airbag prepara un espectáculo con una puesta en escena que combinará fuego, potencia y una gran producción visual, junto con los principales temas de su trayectoria y las nuevas canciones que anticipan esta etapa.

Cuándo y dónde comprar las entradas para Airbag en River

El show será el sábado 31 de octubre en el Estadio River Plate, en Buenos Aires.

La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el martes 13 de octubre a las 12, con la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

La venta general se habilitará el miércoles 14 de octubre a las 12, a través de AllAccess.com.ar, con todos los medios de pago y seis cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

Con una nueva fecha en el Monumental y material inédito en camino, Airbag se prepara para volver a River en uno de los momentos de mayor crecimiento de su carrera.