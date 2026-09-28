Ale Ceberio llega al Teatro Broadway: fecha, entradas y todos los detalles

Ale Ceberio atraviesa uno de los momentos de mayor movimiento de su carrera. La repercusión que tuvo su participación en Un Poco de Ruido, sus encuentros con Q' Lokura, las presentaciones en escenarios de gran convocatoria y el lanzamiento de nueva música volvieron a poner al artista en el centro de la escena.

En medio de esta etapa de renovada exposición, el cantante prepara su regreso a Buenos Aires con una presentación especial en uno de los escenarios más reconocidos de la calle Corrientes.

Cuándo se presenta Ale Ceberio en el Teatro Broadway

El artista cordobés se presentará el miércoles 21 de octubre en el Teatro Broadway, ubicado sobre la calle Corrientes.

El show será una noche especial para el artista, que llega a este escenario porteño después de una serie de presentaciones que marcaron su actual etapa profesional y que le permitieron acercar sus clásicos a nuevas generaciones.

Ale Ceberio en el Teatro Broadway

Cómo comprar las entradas

Las entradas ya están disponibles a través de Plateanet.

Nuevas canciones y un reencuentro con sus clásicos

Además de sus presentaciones, el artista continúa trabajando en nueva música. Recientemente lanzó "Ella ya me olvidó", una canción que se suma a este período de constante movimiento.

A la par de sus nuevos proyectos, el artista cordobés vuelve a poner en circulación canciones que forman parte de su historia y que ahora encuentran un público cada vez más amplio, generando un puente entre distintas generaciones.

La trayectoria de Ale Ceberio junto a Tru La La

El cantante es reconocido además por haber sido uno de los pilares fundamentales de Tru La La, una etapa central dentro de su recorrido artístico.

Su trayectoria también tuvo una importante conexión con Buenos Aires, donde llegó a presentarse junto a la banda en el Gran Rex. Ahora, años después, volverá a pisar un escenario emblemático de la ciudad para protagonizar su propio encuentro con el público.

Una noche para volver a encontrarse con la música

Cada presentación representa también la posibilidad de volver a encontrarse con esas canciones que forman parte de distintas historias y generaciones. Para Ale Ceberio, esta nueva etapa abre la puerta a seguir compartiendo su recorrido artístico, mientras continúa sumando experiencias y nuevos capítulos a una carrera que mantiene una fuerte conexión con el público.