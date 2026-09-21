Algo se viene: Karol G y Cazzu preparan la colaboración del año

Karol G volvió a hablar públicamente de su admiración por Cazzu y dejó abierta la posibilidad de una futura colaboración entre ambas. Durante una conferencia de prensa en Nueva York, la cantante colombiana aseguró que buscará a la artista argentina para proponerle trabajar juntas y destacó la afinidad que siente con su personalidad y su manera de expresarse a través de la música.

La declaración se produjo mientras Karol G se encuentra en Nueva York como parte de su gira mundial Viajando Por El Mundo TropiTour. La artista ofreció dos conciertos en el MetLife Stadium, los días 17 y 18 de septiembre, en el marco de una etapa de gran exposición internacional que también incluye sus siete nominaciones a los Latin Grammy.

Karol G habló de su admiración por Cazzu

Karol G quiere colaborar con Cazzu

Durante el encuentro con periodistas de distintos países, "La Bichota" fue consultada por Cazzu y no dudó en reconocer públicamente su interés en volver a compartir un proyecto con ella.

"Me conecté mucho con ella hace muchos años y de pronto en el futuro me encantaría volver a repetir con ella. Sería fantástico", expresó Karol G.

La colombiana destacó la personalidad de la artista argentina

La cantante colombiana también recordó que volvió a ver a Cazzu sobre un escenario recientemente, durante su estadía en Nueva York. Esa presentación reforzó la admiración que ya tenía por la artista argentina.

"Puedo reconocer públicamente (que quiero) hacer una colaboración con Cazzu, voy a llegar a ella y a su propuesta. La vi cantando el otro día que yo estaba en Nueva York en un show, y ella me encanta porque su personalidad es súper irreverente y siento que su personalidad representa todo lo que quería expresar en el mood de 'no me arrepiento de ser quien soy'", señaló.

La referencia también se relaciona con la etapa musical que atraviesa Karol G, marcada por una búsqueda más personal y vulnerable en sus canciones. En ese sentido, la colombiana destacó que encuentra en Cazzu una personalidad artística con la que siente una conexión particular.

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