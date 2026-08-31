Andrés Calamaro suma una nueva fecha: cuándo y dónde comprar las entradas para el Movistar Arena

Andrés Calamaro vuelve a demostrar la vigencia de su música y la conexión que mantiene con su público. Después de agotar ocho funciones en el Movistar Arena en menos de un año, el artista anunció una nueva fecha para el 30 de octubre, convirtiendo su serie de presentaciones en una de las más convocantes de un solista en Buenos Aires.

Andrés Calamaro suma una nueva fecha en el Movistar Arena

La respuesta del público acompañó cada una de las funciones y llevó al músico a sumar una nueva noche en el estadio porteño. Con un repertorio que atraviesa distintas etapas de su carrera, Calamaro continúa recorriendo sus canciones más emblemáticas junto a una banda de primer nivel.

La nueva presentación forma parte de "Como Cantor", la gira que lleva al artista por distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica. El nombre del tour surge de una de las citas más reconocidas del Martín Fierro y representa una idea que atraviesa esta nueva etapa: el canto como expresión y como espacio de encuentro.

El Salmón agotó ocho funciones y va por la novena

Sobre el escenario, Calamaro propone un recorrido por las canciones fundamentales de su extensa trayectoria. Clásicos que marcaron generaciones conviven con una puesta centrada en la música y en el vínculo directo con el público, que acompaña cada presentación cantando sus canciones de principio a fin.

El presente en vivo del músico llega después de un intenso recorrido internacional. Durante su "Agenda 2025 Tour", Calamaro realizó más de 40 presentaciones entre Latinoamérica y Europa, con conciertos multitudinarios y localidades agotadas en escenarios como el Hipódromo de La Plata, Monticello Arena y Santiago Rock.

Ahora, Buenos Aires tendrá una nueva oportunidad de encontrarse con el Salmón. La cita será el 30 de octubre en el Movistar Arena, en una fecha que se suma a una serie de conciertos que ya se convirtió en un fenómeno de convocatoria.

Cuándo y dónde comprar las entradas

La preventa exclusiva para clientes Banco Macro Visa comenzará el miércoles 2 de septiembre a las 16 horas. Quienes accedan a esta instancia podrán disfrutar de 6 cuotas sin interés con sus tarjetas de crédito Banco Macro Visa.

La venta general se habilitará el jueves 3 de septiembre a las 16 horas, con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Macro Visa.

Las entradas estarán disponibles a través de www.movistararena.com.ar.