Ángela Torres anuncia su tercer Teatro Gran Rex tras un doble sold out arrasador

El presente de Ángela Torres ya no sorprende: confirma. En una industria donde pocos logran sostener el interés del público, la artista se posiciona como una de las figuras más convocantes del pop argentino actual.

El impacto trasciende lo musical y se convierte en un verdadero fenómeno cultural. Con una base de fans en constante expansión y shows agotados en cuestión de horas, su nombre empieza a consolidarse como sinónimo de éxito en la escena local y regional.

Tercera función en el Gran Rex: una respuesta a la locura del público

Tras el anuncio inicial, la respuesta fue inmediata. Las entradas para sus primeras dos fechas volaron y obligaron a sumar una nueva función.

El icónico Teatro Gran Rex volverá a abrir sus puertas el 12 de abril para recibir a la artista en una tercera noche consecutiva, confirmando que la demanda no da respiro.

Ángela Torres confirmó una nueva fecha en el Teatro Gran Rex

Un camino construido a base de hits y escenarios

Lejos de ser un fenómeno casual, el presente de Ángela responde a un crecimiento sostenido. La artista ya había logrado agotar funciones en el Teatro Margarita Xirgu y en el Teatro Coliseo, además de llevar su tour "No Me Olvides" por distintas ciudades como Rosario, Córdoba y Montevideo.

Su recorrido también incluye momentos clave junto a grandes figuras internacionales. Compartió escenario con Shakira en el estadio de Vélez ante miles de personas, participó en la masiva Fiesta de la Confluencia -donde se reunieron más de 370.000 personas- y vivió un encuentro significativo con Rosalía.

Un show con identidad propia

En el escenario, Ángela presenta "No Me Olvides", su álbum debut: once canciones con letras propias y una propuesta estética definida.

El show combina música, teatro y romanticismo, recorriendo temas como Favorita -galardonada con Disco de Oro tras superar los 40 millones de streams-, además de Vértigo, Oops! y La Vida Rosa, que ya se consolidó como un clásico dentro de su repertorio.

De la actuación al pop: una artista integral

Además de su carrera musical, Ángela construyó su nombre como actriz con roles protagónicos en Simona y Días de Gallos.

En paralelo, su desarrollo como cantante fue sumando hitos, desde el impacto de La Vida Rosa hasta su primer EP La Niña de Fuego (2021), que la posicionó dentro de la escena pop local.

Cómo conseguir las entradas

Venta general disponible el miércoles 18 de marzo a las 10 am a través de tuentrada.com

Una estrella en pleno ascenso

Ángela Torres no solo llena teatros: construye un fenómeno. Cada show reafirma su conexión con el público y su capacidad para liderar una nueva generación de artistas.

En un presente donde todo parece ir cada vez más rápido, ella demuestra que el crecimiento sólido, canción a canción y escenario a escenario, sigue siendo la fórmula más poderosa.



