Arcángel se confesó ante Rosalía y contó su historia de amor con una fan

Arcángel fue uno de los invitados al Confesionario de Rosalía durante su presentación en Orlando, donde compartió una historia personal sobre una fan de la que llegó a enamorarse. El artista recordó cómo comenzó aquella relación y cómo, con el paso del tiempo, descubrió que las cosas no eran como imaginaba.

Arcángel recordó una historia de amor que comenzó con una fan y terminó en un desengaño

"Conectamos tan rápido que cuando tocó regresar a casa (América), la traje conmigo", contó Arcángel al recordar el comienzo de la historia. Según relató, la conexión fue inmediata y la relación pasó rápidamente del vínculo entre artista y fan a un plano personal.

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar con el paso de los meses. Arcángel aseguró que empezó a notar que aquella relación también implicaba importantes gastos y terminó tomando una decisión: "No llevábamos ni 3 meses y tú me estás saliendo bien cara, tú tienes que regresar a Francia".

ROSALIA LLEVO ARCÁNGEL LA MARAVILLA LA LEYENDA VIVA AL CONFESIONARIO ME VUELVO LOCA pic.twitter.com/pcxye00dJr September 10, 2026

Cuando el dinero empezó a pesar en la relación

Según explicó el cantante, fue entonces cuando comenzó a sospechar que el interés de la joven no estaba puesto únicamente en él, sino también en las posibilidades económicas que podía ofrecerle su situación.

Lo que había comenzado como una historia de amor terminó convirtiéndose para Arcángel en un desengaño. La fama y su posición económica, que inicialmente podían haber facilitado el vínculo, terminaron siendo también un factor que lo llevó a cuestionarse las verdaderas intenciones de la persona que tenía a su lado.

El relato mostró así un costado personal del artista, que recordó con humor y cierta distancia una relación que comenzó de manera inesperada y terminó cuando sintió que el dinero había adquirido demasiado protagonismo.