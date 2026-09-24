"Argentina con el Papa León": presentaron la canción oficial para recibir al pontífice en el país

La llegada del papa León XIV a la Argentina ya tiene canción oficial. La Conferencia Episcopal Argentina presentó "Argentina con el Papa León", la composición seleccionada entre las distintas propuestas recibidas a través de un Concurso Nacional convocado especialmente para acompañar la visita del pontífice.

La obra pertenece a los hermanos Gabriel Alejandro y Agustín Moyano Angelini, músicos oriundos de Villa Carlos Paz, Córdoba. La convocatoria recibió composiciones provenientes de distintos puntos del país y contó con la participación de niños, jóvenes, adultos y comunidades que aportaron diferentes expresiones musicales.

Cómo fue la selección de la canción

El concurso estuvo abierto a compositores argentinos mayores de 18 años y establecía que las obras debían ser originales e inéditas, estar escritas en español y tener una duración de entre dos y cuatro minutos. No se estableció un género musical específico y también se permitió incorporar lenguas originarias de manera complementaria.

El jurado encargado de evaluar las propuestas estuvo integrado por Manuel Wirzt, Graciela Beatriz González, Daniel Omar Climente, Hugo Carlos Vera, Rosana Nelly Bujones y Cristóbal Fones.

La canción elegida lleva por título "Argentina con el Papa León" y plantea como ejes la esperanza, la paz y la idea de caminar juntos. Entre sus versos aparece: "Argentina, caminando con esperanzas, intentando ser Iglesia, ser camino hacia la paz", mientras que el estribillo propone avanzar "con el papa León, con Jesús en el horizonte".

Una canción para acompañar la visita de León XIV

Desde la Conferencia Episcopal Argentina señalaron que la canción acompañará las distintas actividades vinculadas con la visita del Santo Padre y que podrá ser utilizada por las comunidades durante el tiempo de preparación.

La elección también puso en valor el carácter federal de la convocatoria, que recibió propuestas de diferentes lugares del país. Desde la organización destacaron además la participación de quienes se sumaron al concurso y señalaron que las demás composiciones recibidas podrán encontrar espacios para ser compartidas.

"Argentina con el Papa León" fue elegida como la canción oficial para la visita de León XIV

Cuándo llegará el papa León XIV a la Argentina

La visita de León XIV a la Argentina está prevista para noviembre. El pontífice llegará al país el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11 de noviembre, en el marco de una agenda que contempla diferentes actividades y encuentros.

"Argentina con el Papa León" será así una de las piezas musicales que acompañarán los preparativos para la llegada del pontífice y los distintos momentos vinculados con su visita al país.