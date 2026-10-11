Axel llega al Gran Rex con "Así Vivir Tour": fecha, entradas y todo lo que tenés que saber

Axel llegará al Teatro Gran Rex el próximo viernes 23 de octubre con Así Vivir Tour, la gira con la que recorre distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica.

El espectáculo propone un recorrido por Vuelve y por los temas más reconocidos de su repertorio, en una propuesta que combina nuevas canciones con clásicos que acompañan al artista desde hace más de dos décadas.

Axel llevará su "Así Vivir Tour" al Teatro Gran Rex el próximo 23 de octubre

"La Noche Sin Ti", una colaboración con Juan Fuentes y Valen Vargas

En paralelo a la gira, Axel presentó una nueva versión de "La Noche Sin Ti", junto a Juan Fuentes y Valen Vargas. La canción, suma en esta versión el cruce de tres artistas de distintas generaciones y recorridos musicales.

La propuesta combina la identidad pop de Axel con las raíces folklóricas de la canción y la participación de Valen Vargas, cantante de la escena catamarqueña.

Junto a Juan Fuentes y Valen Vargas, Axel presentó una nueva versión de "La Noche Sin Ti"

El videoclip fue grabado íntegramente en Catamarca y pone en primer plano los paisajes y la identidad cultural de la provincia.

Sobre esta colaboración, Axel expresó: "Me encanta que en esta versión podamos encontrarnos tres artistas de generaciones y caminos diferentes". Además, señaló: "Buscamos conservar toda la emoción de la canción, pero llevándola a un sonido más actual y también a mi identidad musical".

Una gira que continúa por Argentina

Así Vivir Tour ya pasó por diferentes escenarios de Latinoamérica y durante octubre continúa su recorrido por el país. Después de sus presentaciones en Jujuy y Salta, la agenda incluye fechas en Tucumán, Mar del Plata, Paraná, Santa Fe y Corrientes, antes de llegar a Buenos Aires.

Durante el viaje hacia Jujuy, Axel también protagonizó un momento espontáneo a bordo de un avión: ante el pedido de los pasajeros, sacó su guitarra y cantó, generando un coro improvisado que quedó registrado en los celulares de quienes compartían el vuelo.

Axel en el Gran Rex: fecha y entradas

Axel se presentará el viernes 23 de octubre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires con su gira Así Vivir Tour. Las entradas se encuentran disponibles a través de TuEntrada.

El concierto combinará canciones de Vuelve con los clásicos que marcaron su trayectoria, en un nuevo encuentro con el público porteño.