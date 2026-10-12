Ayax y Prok regresan a la Argentina: cuándo y dónde será su esperado show en Buenos Aires

El rap tiene una nueva cita para los fanáticos argentinos. Ayax y Prok volverán a presentarse en Buenos Aires como parte de su gira "Gemelos Tour 2K26" que promete recorrer el camino musical que construyeron desde las calles de su Granada natal, con rimas directas, historias de barrio y una mirada crítica sobre la realidad.

Ayax y Prok en Argentina: fecha, lugar y horario del show

La cita ya tiene todos sus detalles confirmados para quienes quieran ser parte del regreso del dúo español a la Argentina.

Fecha: sábado 31 de octubre de 2026.

Lugar: Complejo C Art Media, Ciudad de Buenos Aires.

Apertura de puertas: 19 horas.

Inicio del show: 21 horas, puntual.

Entradas: disponibles a través de Passline.

Apto: todo público.

Producción: TDR Producciones.

Las entradas se pueden conseguir a través del siguiente enlace: https://www.passline.com/eventos/ayax-y-prok-en-argentina

Ayax y Prok regresan a la Argentina

Gemelos Tour 2K26: el regreso de su rap sin concesiones

La gira Gemelos Tour 2K26 será la oportunidad de reencontrarse con una propuesta que combina rap tradicional, letras viscerales y denuncia social. Lejos de apoyarse únicamente en las tendencias de la música urbana, Ayax y Prok sostienen una identidad artística vinculada a la cultura hip-hop y a la escritura como forma de expresión.

Su música se caracteriza por abordar distintas realidades desde una perspectiva directa, con canciones que buscan generar reflexión y transmitir una mirada propia sobre el mundo que los rodea.

Quiénes son Ayax y Prok, los gemelos del rap español

Ayax y Prok son hermanos gemelos nacidos en Granada, España, en 1991. Desde sus comienzos, desarrollaron una carrera marcada por la producción constante de canciones y una forma de escribir que ocupa un lugar central en su identidad musical.

Su recorrido se apoya en el rap old school, con letras que combinan experiencias personales, crítica social y referencias a su entorno. Esa apuesta por mantener una esencia propia les permitió construir una comunidad de seguidores que espera con atención cada nuevo lanzamiento.

De YouTube a los grandes festivales de Europa

El crecimiento del dúo también se refleja en su actividad digital. Según la información difundida por la organización, su canal de YouTube reúne más de 700.000 suscriptores y supera los 300 millones de reproducciones, con 172 temas publicados en un período de más de cinco años.

A lo largo de su carrera, los artistas también pasaron por escenarios de festivales como Fitur Es Música, Cruïlla, Viña Rock, Arenal Sound, A Summer Story, Donostifestibala, O Son Do Camiño, Carpe Diem, Dreambeach Festival y Weekend Beach.

Una cita para los fanáticos del hip-hop en Buenos Aires

El regreso de Ayax y Prok propone una noche para reencontrarse con un estilo que pone las letras y la identidad artística en primer plano.

Con el Gemelos Tour 2K26, los hermanos llevarán al escenario porteño una trayectoria construida entre el rap, las vivencias de barrio y una mirada crítica de la sociedad.







