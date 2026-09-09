Bad Bunny y Sabrina Carpenter, cada vez más cerca del exclusivo "EGOT"

Bad Bunny y Sabrina Carpenter son dos de los artistas más destacados y reconocidos de la música actual. Con millones de seguidores alrededor del mundo y carreras que trascendieron las fronteras de la industria musical, ahora ambos sumaron un nuevo logro que los acerca a una de las distinciones más difíciles de conseguir en el mundo del entretenimiento: el EGOT.

Los dos artistas consiguieron su primer premio Emmy durante la jornada inaugural de los galardones, celebrada el 5 de septiembre, y ya cuentan con dos de las cuatro estatuillas necesarias para alcanzar el denominado Grand Slam del entretenimiento.

El EGOT reúne cuatro de los premios más importantes de la industria estadounidense: Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Con sus recientes triunfos, tanto el puertorriqueño como la cantante estadounidense dieron un paso importante en un recorrido que muy pocos artistas logran completar.

Bad Bunny sumó otro reconocimiento a una carrera histórica

Bad Bunny recibió el Emmy por su trabajo como productor en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que ganó en la categoría de mejor especial de variedades en vivo.

El reconocimiento se sumó a otros premios técnicos relacionados con la producción del espectáculo. Entre ellos aparecen distinciones por dirección musical, coreografía, iluminación, sonido y dirección técnica.

De esta manera, el artista puertorriqueño incorporó un Emmy a una trayectoria que ya cuenta con seis premios Grammy.

Entre sus logros más importantes aparece el histórico triunfo de Debí Tirar Más Fotos en los Grammy 2026. El álbum ganó como Álbum del Año y se convirtió en el primer disco en español en obtener ese reconocimiento.

Sabrina Carpenter también dio un paso clave

Sabrina Carpenter consiguió su primer Emmy gracias a su participación como productora ejecutiva y protagonista de The Muppet Show, especial de Disney+ que recibió el premio a mejor especial de variedades pregrabado.

La cantante también tiene una destacada trayectoria en los Grammy y ya acumula dos premios, obtenidos por Short n' Sweet y por su exitoso tema "Espresso".

Con este nuevo reconocimiento, Carpenter también quedó con dos de las cuatro distinciones que necesita para completar el EGOT.

Qué les falta para completar el EGOT

Aunque los dos artistas ya avanzaron en este particular camino, todavía tienen dos grandes desafíos por delante. Bad Bunny y Sabrina Carpenter necesitan conseguir un Oscar y un Tony para completar las cuatro categorías que forman el exclusivo reconocimiento.

Hasta el momento, ninguno de los dos recibió una nominación competitiva en esas categorías. Sin embargo, sus recientes conquistas ampliaron todavía más el alcance de sus carreras y demostraron que ambos pueden desenvolverse en diferentes áreas del entretenimiento.

El EGOT representa una de las mayores distinciones para un artista porque exige triunfar en disciplinas diferentes y sostener una trayectoria destacada durante varios años.

Dos carreras que buscan seguir haciendo historia

El nuevo reconocimiento confirma el crecimiento de dos figuras que ya ocupan un lugar central en la escena internacional. Bad Bunny y Sabrina Carpenter no solo se consolidaron dentro de la música, sino que también comenzaron a ampliar sus horizontes hacia otros formatos y áreas del entretenimiento.

Ahora, el desafío será continuar ese recorrido y conseguir las estatuillas que todavía les faltan. El Oscar y el Tony aparecen como las próximas grandes metas de dos artistas que, con sus recientes Emmy, quedaron un poco más cerca de ingresar a uno de los clubes más exclusivos de la industria.

Por el momento, el EGOT sigue siendo una asignatura pendiente, pero Bad Bunny y Sabrina Carpenter ya dieron un paso fundamental para convertir ese ambicioso objetivo en una posibilidad concreta.