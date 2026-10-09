Bad Gyal vuelve a la Argentina con su "Más Cara World Tour 2026": quedan las últimas entradas

La cuenta regresiva para el regreso de Bad Gyal a la Argentina ya comenzó. La artista catalana se presentará el próximo 14 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de su gira internacional Más Cara World Tour 2026.

Bad Gyal se presentará el 14 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires

El espectáculo tendrá como protagonista a Más Cara, su segundo álbum de estudio, con 19 canciones y una propuesta que combina coreografías, despliegue visual y una estética vinculada a esta nueva etapa de su carrera.

El disco fue creado entre Miami, Puerto Rico, Colombia y España, y reúne influencias del reggaetón, el R&B, el dancehall, el merengue house y el shatta jamaiquino. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Cromo X y contó con la participación de productores y artistas como Luny Tunes, Sky Rompiendo, Ovy On The Drums, Chencho Corleone, Ozuna y J Álvarez, entre otros.

La artista catalana traerá en vivo las canciones de su álbum Más Cara

Una trayectoria consolidada en la música urbana internacional

Bad Gyal irrumpió en la escena musical en 2016 y construyó una identidad propia a partir de la combinación de sonidos latinos y caribeños. A lo largo de su carrera colaboró con figuras como Karol G, Rauw Alejandro, J Balvin, Anitta y Ozuna.

Entre sus lanzamientos se destacan los mixtapes Slow Wine y Worldwide Angel, el EP Warm Up (2021) y su álbum debut, La Joia, publicado en 2024. También alcanzó gran repercusión con "Chulo Pt. 2", junto a Tokischa y Young Miko.

Cuándo y dónde comprar las entradas para Bad Gyal

Bad Gyal se presentará el miércoles 14 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Las últimas entradas disponibles se pueden adquirir a través del sitio oficial del estadio: www.movistararena.com.ar.