Bad Gyal vuelve a la Argentina y se presenta por primera vez en el Movistar Arena

Bad Gyal vuelve a la Argentina y se presentará por primera vez en el Movistar Arena de Buenos Aires el próximo 14 de octubre, como parte de su Más Cara World Tour 2026.

La artista catalana llegará al país con un nuevo espectáculo centrado en Más Cara, su segundo álbum de estudio, que reúne 19 canciones y propone un recorrido por distintos sonidos de la música urbana, el reggaetón, el R&B, el dancehall, el merengue house y el shatta jamaiquino.

Bad Gyal llega por primera vez al Movistar Arena

Un nuevo show basado en Más Cara

El concepto del espectáculo traslada al escenario el universo de Más Cara a través de una nueva escenografía, coreografías y una puesta visual diseñada para acompañar las canciones del álbum.

El disco fue creado entre Miami, Puerto Rico, Colombia y España y cuenta con créditos de coautoría de Bad Gyal en cada uno de sus temas. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Cromo X, mientras que el proyecto reunió a productores como Luny Tunes, Nely el Arma Secreta, Sky Rompiendo y Ovy On The Drums, entre otros.

El álbum también incluye colaboraciones con artistas como Chencho Corleone, Ozuna, J Álvarez, De La Rose y Maureen.

La artista catalana presenta su Más Cara World Tour 2026 en Buenos Aires

El concepto de Más Cara parte de lo que la propia artista define como su "dream playlist": un recorrido por las músicas que marcaron sus primeros recuerdos y que continúan formando parte de su identidad artística.

"Me siento más que nada una compositora, lo mío es la música, pero estoy detrás de todos los detalles de mi carrera. Mi proyecto soy yo", explicó Bad Gyal al referirse a su recorrido artístico.

Una década en la escena urbana

Bad Gyal irrumpió en la escena en 2016, cuando comenzó a llamar la atención por su combinación de sonidos latinos y caribeños, una estética definida y una propuesta vinculada a la música urbana.

Originaria de Barcelona, publicó sus primeras mixtapes, Slow Wine y Worldwide Angel, antes de lanzar Warm Up en 2021. El proyecto contó con colaboraciones de Rauw Alejandro, Rema, Khea y Juanka, entre otros.

Uno de sus mayores éxitos llegó con "Chulo Pt. 2", junto a Tokischa y Young Miko, que marcó una nueva etapa en su carrera y anticipó parte del camino que desembocaría en La Joia, su álbum debut de 15 canciones.

A lo largo de su trayectoria también trabajó con artistas como Karol G, Rauw Alejandro, J Balvin, Anitta y Ozuna, y llevó su propuesta a escenarios de distintos países.

Ahora, con Más Cara como eje, Bad Gyal regresará a la Argentina para reencontrarse con el público local y presentarse por primera vez en el Movistar Arena.

Entradas

Las entradas para el show del 14 de octubre se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.