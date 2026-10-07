Bandalos Chinos comenzó su gira por Chile: todos los shows programados

Bandalos Chinos puso en marcha una nueva etapa de su recorrido internacional con una serie de presentaciones que comenzó en Chile y que continuará durante los próximos meses por distintos países de Latinoamérica.

El primer paso fue el 1 de octubre en Havana Club de Concepción, donde el grupo argentino dio inicio a su tour por el país vecino.

Ahora, la agenda continuará con varias fechas en territorio chileno, antes de trasladarse a otros escenarios de la región.

Bandalos Chinos comenzó su recorrido en Concepción

La primera presentación de esta nueva gira tuvo lugar en Concepción, donde la banda se presentó el 1 de octubre.

El siguiente tramo fue en Santiago de Chile, con tres shows consecutivos en el mítico Blondie, programados para el 2, 3 y 4 de octubre.

Después de Santiago, el recorrido continuará por Viña del Mar y Frutillar, antes de cruzar nuevamente las fronteras.

La relación con el público chileno comenzó en 2021

La historia de Bandalos Chinos en Chile comenzó en 2021, cuando el grupo participó del festival Ritual.

Aquella primera experiencia marcó un punto importante para la banda, que rápidamente generó una conexión especial con los espectadores locales.

A partir de entonces llegaron nuevas presentaciones en escenarios destacados de Santiago, entre ellos el Teatro Coliseo y el Teatro Caupolicán.

También hubo conciertos en Concepción, Viña del Mar y Quilpué, además de participaciones en festivales como Fauna Primavera, Lollapalooza y REC.

Una presencia cada vez más fuerte en Chile

Con este nuevo tour, la banda continúa ampliando su presencia en el país vecino.

La cantidad de presentaciones y festivales en los que participó durante los últimos años consolidó al grupo como una de las bandas argentinas con mayor presencia en Chile.

El paso por el país también forma parte de una agenda internacional mucho más amplia que llevará al grupo por diferentes escenarios de Latinoamérica.

Todos los próximos shows de Bandalos Chinos

La agenda completa de la banda incluye las siguientes fechas:

1 de octubre: Havana Club | Concepción, Chile.

Havana Club | Concepción, Chile. 2 de octubre: Blondie | Santiago de Chile, Chile - Agotado .

Blondie | Santiago de Chile, Chile - . 3 de octubre: Blondie | Santiago de Chile, Chile - Agotado .

Blondie | Santiago de Chile, Chile - . 4 de octubre: Blondie | Santiago de Chile, Chile - Agotado .

Blondie | Santiago de Chile, Chile - . 7 de octubre: Teatro Municipal | Viña del Mar, Chile - Últimos tickets .

Teatro Municipal | Viña del Mar, Chile - . 9 de octubre: Teatro del Lado | Frutillar, Chile - Agotado .

Teatro del Lado | Frutillar, Chile - . 12 de octubre: Rock Al Parque | Bogotá, Colombia.

Rock Al Parque | Bogotá, Colombia. 6 de noviembre: Teatro Metropolitano | Querétaro, México.

Teatro Metropolitano | Querétaro, México. 7 de noviembre: Teatro Manuel Doblado | León, México.

Teatro Manuel Doblado | León, México. 13 de noviembre: Auditorio Coca Cola La Isla | Mérida, México.

Auditorio Coca Cola La Isla | Mérida, México. 14 de noviembre: Auditorio CCU | Puebla, México.

Auditorio CCU | Puebla, México. 15 de noviembre: Pachuca Rock Fest | Pachuca, México.

Pachuca Rock Fest | Pachuca, México. 27 de noviembre: Festival Color Caribe | San Juan, Puerto Rico.

Festival Color Caribe | San Juan, Puerto Rico. 29 de noviembre: Festival Día de Campo | Guadalajara, México.

Festival Día de Campo | Guadalajara, México. 5 de diciembre: Veltrac Music Festival | Lima, Perú.





Un año marcado por la expansión internacional

Con el tramo chileno ya en marcha, la banda nacional encara una agenda que combina salas, teatros y algunos de los festivales más importantes de la región.

El grupo comenzó su recorrido fuera de Argentina hace varios años y, con cada nueva presentación, amplía el vínculo con públicos de distintos países.

Ahora, el desafío será continuar ese camino con una agenda que todavía tiene varias paradas por delante y que llevará su propuesta desde Chile hasta Colombia, México, Puerto Rico y Perú.



