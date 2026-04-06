Bandana hace historia: suma una nueva función por sus 25 años en el Teatro Gran Rex

El regreso de Bandana no es solo una noticia musical: es el revival de un fenómeno que marcó a toda una generación en Argentina.

A comienzos de los 2000, el grupo nacido en Popstars revolucionó la escena pop con un impacto pocas veces visto, agotando shows, vendiendo miles de discos y convirtiéndose en un ícono cultural.

Hoy, 25 años después, su vuelta al escenario conecta pasado y presente en un mismo latido, reactivando la nostalgia de quienes crecieron con sus canciones y despertando el interés de nuevas audiencias.

Nueva fecha en el Teatro Gran Rex

El fenómeno sigue más vigente que nunca. A 25 años de su nacimiento, el cuarteto anuncia una nueva función en el Teatro Gran Rex luego de la fuerte demanda del público.

La cita será el 29 de abril, en una noche que promete convertirse en uno de los grandes eventos del año para los fans del pop nacional.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TuEntrada.com.

Bandana y su nueva función el el Teatro Gran Rex

Un reencuentro esperado y cargado de historia

Integrado por Lourdes, Lissa, Valeria y Virginia, el grupo repasará los momentos más icónicos de su carrera en un espectáculo pensado especialmente para celebrar su trayectoria. Desde aquel fenómeno televisivo que las vio nacer hasta los escenarios más importantes del país, la historia de Bandana se convirtió en parte de la cultura pop argentina.

Un show pensado como experiencia única

Lejos de ser un simple recital, el espectáculo fue concebido como una propuesta integral para celebrar sus 25 años. Se trata de un show completamente renovado, diseñado desde cero para este aniversario, con una puesta que busca conectar con toda una generación que creció con su música y también con nuevas audiencias.

Clásicos reinventados y sorpresas en vivo

El show incluirá nuevas versiones de hits como "Guapas", "Maldita Noche" y "Llega la Noche", con un sonido actualizado pero fiel a su esencia original. Además, habrá una puesta en escena de alto nivel con visuales impactantes, coreografías icónicas y una banda en vivo que acompañará cada momento.

También se anticipan invitados especiales y distintas sorpresas pensadas para hacer de cada función una experiencia única, emotiva y cargada de nostalgia.

Un tour que trasciende fronteras

Tras su paso por Buenos Aires, Bandana iniciará una gira que las llevará a distintos puntos del país y el exterior.

Las primeras fechas confirmadas incluyen el 7 de mayo en Mendoza y el 9 de mayo en Montevideo, consolidando el alcance regional del grupo.

Una celebración con su público de siempre

Este regreso no solo celebra una carrera, sino también el vínculo construido con su público a lo largo de los años. La propuesta apunta a reunir a distintas generaciones en torno a un repertorio que marcó una época y sigue vigente.

Un aniversario que marca una generación

A un cuarto de siglo de su irrupción, Bandana reafirma su lugar en la historia del pop argentino con un espectáculo que combina nostalgia, actualidad y emoción. La nueva función no solo responde a la demanda del público, sino que confirma que su música sigue cruzando generaciones y manteniendo intacto su impacto.