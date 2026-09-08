BEBE regresa a la Argentina para celebrar los 20 años de "Pafuera Telarañas"
La cantante y compositora española volverá al país con su "Pafuera Telarañas - 20 Años Tour", una gira que recorre el álbum que marcó su debut y que tendrá cuatro presentaciones en octubre.
A dos décadas del lanzamiento de Pafuera Telarañas, BEBE volverá a la Argentina para reencontrarse con su público y celebrar uno de los discos fundamentales de su carrera. La artista española llegará con su "Pafuera Telarañas - 20 Años Tour", una gira internacional que propone recuperar canción por canción el álbum que la convirtió en una de las voces más reconocidas de la música en castellano.
El recorrido por el país comenzará el 13 de octubre en Bioceres Arena de Rosario y continuará el 15 de octubre en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Luego, BEBE se presentará el 17 de octubre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán y cerrará su paso por Argentina el 18 de octubre en Quality Espacio de Córdoba.
Lanzado en 2004 y producido por Carlos Jean, Pafuera Telarañas se convirtió rápidamente en un fenómeno generacional. El álbum incluyó canciones que atravesaron distintas generaciones, entre ellas "Malo", "Ella", "Siempre Me Quedará" y "Ska de la Tierra", y le valió a BEBE el Premio Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo.
Para esta gira, la artista llegará acompañada por su banda completa y recorrerá en vivo el repertorio del disco que marcó su debut. El espectáculo busca recuperar no solo sus canciones, sino también las emociones y las historias que convirtieron a Pafuera Telarañas en un álbum de referencia del pop español.
El tour ya pasó por distintos escenarios de España y continuará por México, Chile, Uruguay, Estados Unidos y Puerto Rico, con Argentina como una de las paradas destacadas de este recorrido aniversario.
Las fechas de BEBE en Argentina
- 13 de octubre - Bioceres Arena, Rosario
- 15 de octubre - Teatro Ópera, Buenos Aires
- 17 de octubre - Teatro Mercedes Sosa, Tucumán
- 18 de octubre - Quality Espacio, Córdoba
Las entradas para las presentaciones en Argentina ya se encuentran disponibles a través de las plataformas habilitadas para cada show. En Buenos Aires, la cita será el 15 de octubre en el Teatro Ópera, donde BEBE volverá a interpretar las canciones que definieron una etapa de la música en castellano.