BEBE regresa a la Argentina para celebrar los 20 años de "Pafuera Telarañas"

A dos décadas del lanzamiento de Pafuera Telarañas, BEBE volverá a la Argentina para reencontrarse con su público y celebrar uno de los discos fundamentales de su carrera. La artista española llegará con su "Pafuera Telarañas - 20 Años Tour", una gira internacional que propone recuperar canción por canción el álbum que la convirtió en una de las voces más reconocidas de la música en castellano.

BEBE volverá a la Argentina para celebrar los 20 años de "Pafuera Telarañas"

El recorrido por el país comenzará el 13 de octubre en Bioceres Arena de Rosario y continuará el 15 de octubre en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Luego, BEBE se presentará el 17 de octubre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán y cerrará su paso por Argentina el 18 de octubre en Quality Espacio de Córdoba.

Lanzado en 2004 y producido por Carlos Jean, Pafuera Telarañas se convirtió rápidamente en un fenómeno generacional. El álbum incluyó canciones que atravesaron distintas generaciones, entre ellas "Malo", "Ella", "Siempre Me Quedará" y "Ska de la Tierra", y le valió a BEBE el Premio Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo.

Para esta gira, la artista llegará acompañada por su banda completa y recorrerá en vivo el repertorio del disco que marcó su debut. El espectáculo busca recuperar no solo sus canciones, sino también las emociones y las historias que convirtieron a Pafuera Telarañas en un álbum de referencia del pop español.

El tour ya pasó por distintos escenarios de España y continuará por México, Chile, Uruguay, Estados Unidos y Puerto Rico, con Argentina como una de las paradas destacadas de este recorrido aniversario.

Las fechas de BEBE en Argentina

13 de octubre - Bioceres Arena, Rosario

15 de octubre - Teatro Ópera, Buenos Aires

17 de octubre - Teatro Mercedes Sosa, Tucumán

18 de octubre - Quality Espacio, Córdoba

Las entradas para las presentaciones en Argentina ya se encuentran disponibles a través de las plataformas habilitadas para cada show. En Buenos Aires, la cita será el 15 de octubre en el Teatro Ópera, donde BEBE volverá a interpretar las canciones que definieron una etapa de la música en castellano.