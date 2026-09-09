Benito Cerati prepara un show especial en Buenos Aires: cuándo y dónde verlo

Benito Cerati es una de las figuras de la escena musical argentina que construyó una identidad propia a partir de la experimentación, la búsqueda sonora y la combinación de diferentes géneros.

Como solista y al frente de Zero Kill, desarrolló una carrera que lo llevó por importantes escenarios de Argentina, Chile y Europa, siempre con una propuesta alejada de las fórmulas tradicionales.

A lo largo de su recorrido, el músico y compositor exploró distintos lenguajes que atraviesan el rock, el trip-hop, el ambient, el pop alternativo y el drum & bass. Como solista publicó Shasei (2022), ¡Viva la Devolución! (2024) y En el Ciber (2025), trabajos que reflejan una evolución constante y distintas etapas de su búsqueda artística.

Su trayectoria también incluye participaciones en festivales como Lollapalooza Chile, Quilmes Rock, Mar del Pop y la Marcha del Orgullo, además de presentaciones en espacios como Usina del Arte, Palacio Libertad, C Art Media y Maquinal. También llevó su música a ciudades como La Plata, Córdoba, Rosario y Mar del Plata.

Ahora, Benito se prepara para regresar a Buenos Aires con una presentación que tendrá un significado especial dentro de su carrera.

Benito Cerati vuelve a Buenos Aires para cerrar una etapa y comenzar otra

El músico se presentará el próximo sábado 24 de octubre a las 20:00 en Maquinal, ubicado en Tomás Anchorena 364, CABA. La fecha marcará el cierre de la etapa artística de En el Ciber y, al mismo tiempo, abrirá la puerta a un nuevo capítulo creativo.

La presentación llega después de un recorrido que también incluyó escenarios de Chile y Europa, y las entradas ya se encuentran a la venta.

El cierre de En el Ciber

En el Ciber representa el tercer álbum de estudio de Benito Cerati y profundiza una búsqueda que combina pop alternativo, drum & bass y ambient. El trabajo también consolidó una identidad marcada por la experimentación y recibió una importante distinción: fue nominado a Mejor Álbum de Pop Alternativo en los Premios Gardel 2026.

En julio de 2026, además, el artista presentó En el Ciber (Lado Be), una nueva lectura del disco que reunió cinco remixes realizados por distintos artistas.

El show porteño funcionará así como una despedida de ese universo musical antes de que Benito avance hacia una nueva etapa de creación.

Una carrera ligada a la experimentación

La búsqueda artística de Benito Cerati comenzó mucho antes de su etapa solista. Al frente de Zero Kill, participó de importantes encuentros musicales como Vive Latino México, Lollapalooza Argentina, Cosquín Rock, Personal Fest, Ciudad Emergente y Sónar Buenos Aires.

Con el paso de los años, el músico amplió sus horizontes y llevó su propuesta a distintos escenarios internacionales. Durante 2026 realizó una gira europea de formato íntimo que pasó por Barcelona, Madrid, Londres y París, como parte de un recorrido que también incluyó distintas ciudades de Chile y Argentina.

Cada presentación se convirtió en una oportunidad para profundizar su vínculo con la experimentación y explorar nuevos lenguajes dentro de la música.

Una fecha especial para lo que viene

El regreso a Buenos Aires tendrá entonces un doble significado para Benito Cerati: por un lado, permitirá despedir oficialmente la etapa de En el Ciber y, por otro, abrirá el camino hacia las próximas búsquedas que marcarán su carrera.

El próximo capítulo de Benito Cerati

Con una carrera construida sobre la transformación y la búsqueda de nuevos sonidos, Benito Cerati vuelve a encontrarse con su público porteño en un momento de transición. El cierre de En el Ciber no representa un punto final, sino el comienzo de una nueva etapa artística.

El show será, de esta manera, una oportunidad para repasar parte de su recorrido, despedir una de sus etapas más recientes y anticipar todo lo que el músico tiene preparado para el futuro.



