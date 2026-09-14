Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de "Hijos del Culo" con un nuevo disco en vivo

Hay discos que quedan asociados a una época y otros que continúan encontrando nuevas formas de dialogar con distintas generaciones. Ese es el caso de "Hijos del Culo", uno de los trabajos más reconocidos de Bersuit Vergarabat, que cumplió 25 años y vuelve a ocupar el centro de la escena con una nueva producción en vivo.

Lanzado en el año 2000 y producido por Gustavo Santaolalla, el álbum marcó una etapa importante para la banda y reunió canciones atravesadas por el rock, la cumbia, la murga, la chacarera y la electrónica. Temas como "Desconexión Sideral", "Toco y Me Voy", "Negra Murguera" y "La Bolsa" quedaron incorporados al repertorio de Bersuit y forman parte de un disco que obtuvo Doble Platino.

Para celebrar este aniversario, la banda registró en vivo una producción de 20 canciones que recupera el universo de "Hijos del Culo" y suma la participación de artistas de distintas generaciones.

El nuevo lanzamiento cuenta con invitados como Lali, Luck Ra, Nahuel Pennisi, Lisandro Aristimuño, Francisco Charco, Willy Bronca, Cucuza Castiello, Beto Olguín y Los Pérez García, entre otros. La propuesta incluye nuevas versiones de canciones como "El Viento Trae una Copla", "Murguita del Sur", "Toco y Me Voy", "Veneno de Humanidad", "Sencillamente", "Porteño de Ley", "Grasún" y "La Argentinidad al Palo".

La celebración también recuperó uno de los elementos más reconocibles del álbum: su portada. A 25 años de aquella imagen, Bersuit decidió recrearla junto a su protagonista original como parte de este recorrido entre pasado y presente.

Una celebración que continúa en vivo

El aniversario de "Hijos del Culo" no se limita al lanzamiento discográfico. Bersuit Vergarabat viene llevando este festejo a distintos escenarios y países, con presentaciones en Argentina y en el exterior.

El recorrido incluyó shows en España, Ecuador, Uruguay, México y Colombia, mientras que la banda también pasó por Buenos Aires con dos funciones agotadas en el Microestadio de Ferro.

Ahora, el festejo tendrá una nueva parada en la Ciudad de Buenos Aires: Bersuit Vergarabat regresará al Movistar Arena el martes 3 de noviembre, donde repasará las canciones de uno de sus discos más representativos y sumará parte de las nuevas versiones registradas para este aniversario.

El recorrido continuará próximamente por Perú y Chile, ampliando una celebración que vuelve a poner en escena un repertorio construido hace 25 años y que todavía forma parte de la identidad musical de la banda.

Cuándo y dónde comprar las entradas para Bersuit Vergarabat

El show será el martes 3 de noviembre a las 19 horas en el Movistar Arena, ubicado en Humboldt 450, Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas se encuentran disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena y, según informó la organización, la venta continúa con localidades disponibles.