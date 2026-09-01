Blessd llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas para su show

Blessd, una de las figuras con mayor proyección de la música urbana latina, llegará a la Argentina con su gira "El Peor Hombre del Mundo Tour". El artista colombiano se presentará el 4 de noviembre en Art Media de Buenos Aires, en una noche que combinará reggaetón, trap y los principales éxitos de su carrera.

Originario de Medellín, Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, logró consolidarse en los últimos años como uno de los referentes de la nueva generación de la música urbana. Con millones de oyentes mensuales en Spotify y canciones que acumulan cientos de millones de reproducciones, su propuesta trascendió las fronteras de Colombia y alcanzó distintos mercados de Latinoamérica.

Blessd llega a Buenos Aires para presentar en vivo su nuevo álbum El Peor Hombre del Mundo

La visita a Buenos Aires se da en el marco de la gira que acompaña a El Peor Hombre del Mundo, su más reciente álbum, lanzado en junio. El proyecto funciona como la contraparte conceptual de El Mejor Hombre del Mundo y presenta una faceta más impulsiva, vulnerable y contradictoria del artista.

El disco está compuesto por 14 canciones en las que Blessd aborda temáticas vinculadas al deseo, la tentación, la lealtad, las consecuencias emocionales y las complejidades de las relaciones. El álbum también cuenta con colaboraciones junto a artistas como Cris MJ, GeezyDee y Kybba, entre otros.

A lo largo de su carrera, Blessd cosechó éxitos como "Medallo", "Ojitos Rojos", "Instagram", "Lejanía", "Imposible" y "Si Sabe Ferxxo", además de colaborar con figuras como Peso Pluma, Feid, Maluma, Ryan Castro, Anuel AA, Justin Quiles y Cris MJ.

Ahora, el artista prepara su desembarco en Buenos Aires para encontrarse con el público argentino y presentar en vivo la nueva etapa de su propuesta.

Cuándo y dónde comprar las entradas para ver a Blessd en Buenos Aires

Las entradas para el show de Blessd en Art Media estarán disponibles desde el miércoles 2 de septiembre a las 12 h, exclusivamente a través de Passline. El recital será el 4 de noviembre de 2026 en Buenos Aires, en el marco de su gira El Peor Hombre del Mundo Tour.