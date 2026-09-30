Blockstars llega a Groove en busca de la nueva estrella de barrio: cómo será la gran competencia de freestyle, baile y canto

Encontrar nuevos talentos y ofrecerles un espacio para mostrar todo lo que saben hacer es el objetivo de Blockstars, una propuesta que combina competencia, música, espectáculo y contenido para redes sociales.

El evento tendrá como escenario a Groove y reunirá a artistas emergentes de distintos puntos del país, quienes deberán atravesar diferentes desafíos para demostrar sus habilidades y convertirse en la nueva estrella de barrio.

La iniciativa contará además con dos hosts, un jurado integrado por figuras del ambiente y una serie de instancias eliminatorias en las que el freestyle, el baile y el canto serán protagonistas.

Blockstars: una competencia para descubrir nuevos talentos

La propuesta tiene como principales objetivos dar plataforma a artistas emergentes, generar contenido viral para redes sociales e incluir a celebridades del ambiente.

Los encargados de llevar adelante la dinámica del espectáculo serán Mortedor y Little Boogie, quienes estarán al frente de las distintas etapas de la jornada.

En tanto, el jurado tendrá la responsabilidad de definir quién será el verdadero Blockstar. La mesa estará integrada por El Doctor, Tiago PZK, Ze Pequeña, Stereo y Rich Lou.

Tres fases, un solo ganador

La competencia estará dividida en tres fases eliminatorias, cada una con un desafío diferente para quienes busquen avanzar hasta la definición.

La primera será freestyle, donde cada participante deberá demostrar su nivel de improvisación en vivo y enfrentarse al desafío de desenvolverse frente al jurado.

Después llegará la instancia de baile, enfocada en el movimiento y la presencia escénica de cada competidor.

Finalmente, la tercera etapa será la presentación en vivo, que funcionará como cierre de la competencia. Allí cada participante deberá presentar y cantar su propio tema.

De la postulación a Groove: cómo se elegirá a los finalistas

El recorrido comenzará antes de la jornada principal. Los artistas interesados deberán atravesar distintas instancias para conseguir un lugar entre los participantes.

La primera etapa será la postulación. Para anotarse, deberán enviar un video contando su historia, quiénes son y presentando una canción propia.

Luego llegará la selección, donde Little Boogie será quien defina a los finalistas que pasarán a la siguiente etapa.

Pero los artistas no serán los únicos que tendrán participación en el proceso. También habrá una votación pública, mediante la cual el público podrá elegir a los finalistas a través de las redes sociales.

Todo desembocará en la gran final, que tendrá lugar en Groove el 11 de octubre, frente a un público de 1.500 personas.

El gran premio: mucho más que un trofeo

Convertirse en el ganador de Blockstars tendrá recompensas que van más allá de llevarse un reconocimiento.

Uno de los principales premios será la posibilidad de telonear a Little Boogie, ocupando un lugar sobre el escenario frente a su público.

Además, el ganador recibirá una remera oficial de Blockstars firmada por todo el jurado.

La tercera recompensa será un día de estudio, con una jornada de grabación junto a Little Boogie y Stereo.

Una jornada que también tendrá un fin solidario

Más allá de la competencia, el encuentro tendrá un componente solidario. El evento contará inicialmente con 600 entradas gratuitas, que estarán sujetas a la donación de un alimento no perecedero.

Todo lo recaudado será destinado a entidades solidarias encargadas de realizar su distribución.

Una vez agotado el cupo inicial de entradas sin cargo, se habilitará una segunda tanda a un valor accesible de $11.800, destinada a quienes no hayan logrado obtener una de las primeras localidades.

La escucha de "El que compró perdió"

La jornada tendrá además un cierre musical especial con la escucha de despedida del último álbum de Little Boogie, "El que compró perdió".

De esta manera, la propuesta no se limitará exclusivamente a la competencia, sino que también tendrá un espacio dedicado a compartir el material del artista con el público presente.

Merch oficial y sorpresas para quienes asistan

El encuentro también contará con merch oficial, que incluirá remeras, viseras y distintas sorpresas para el público.

Así, Blockstars combinará nuevos talentos, música, competencia, participación de la audiencia y solidaridad en una jornada que tendrá como punto culminante la definición de la nueva estrella de barrio.



