Boris Bilbraut vuelve a Argentina: cuándo y dónde se presentará el histórico músico de Cultura Profética

Hay artistas cuya historia queda ligada para siempre a un sonido. Boris Bilbraut es uno de ellos. Baterista, cantante, compositor y miembro fundador de Cultura Profética, el músico puertorriqueño regresa a Argentina en octubre de 2026 para presentar una nueva etapa de su carrera, marcada por una búsqueda artística más personal.

El recorrido incluirá Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires, además de una presentación en Chile. En esta oportunidad, el artista llegará con "Un Mejor Lugar", su nueva propuesta, que reúne canciones atravesadas por la espiritualidad, la conciencia social, el amor, la memoria y la búsqueda de una vida más plena.

Las fechas de Boris Bilbraut en Argentina y Chile





- 9 DE OCTUBRE - ROSARIO | RENFI

- 11 DE OCTUBRE - MAR DEL PLATA | TEATRO AUDITORIUM

- 16 DE OCTUBRE - BUENOS AIRES | THE ROXY LIVE

- 24 DE OCTUBRE - CHILE | CLUB SUBTERRÁNEO

Todas las fechas de Boris Bilbraut

De Cultura Profética a una etapa bajo su propio nombre

Como miembro fundador de Cultura Profética, Boris Bilbraut tuvo un papel fundamental en la construcción de uno de los sonidos más reconocidos del reggae latinoamericano. Su trabajo como baterista, cantante y compositor acompañó durante décadas una propuesta que trascendió las fronteras de Puerto Rico y quedó vinculada a distintas generaciones de seguidores.

Su sensibilidad rítmica y su particular interpretación fueron parte de canciones que se instalaron dentro del reggae en español. Sin embargo, esta nueva etapa busca mirar hacia adelante y no quedarse únicamente con aquello que ya forma parte de su historia.

Con su proyecto solista, Bilbraut propone una mirada más íntima y personal, aunque mantiene elementos que atraviesan toda su trayectoria: la raíz caribeña, la conciencia social, la profundidad y la conexión humana.

"Un Mejor Lugar", un proyecto atravesado por la transformación

Ese nuevo universo artístico toma forma en "Un Mejor Lugar", una producción que plantea un recorrido alrededor de la transformación personal, la recuperación de la paz interior y la posibilidad de volver a empezar.

Las canciones abordan diferentes temas como la espiritualidad, el amor, la memoria, la conciencia social y la búsqueda de una vida más plena.

La propuesta también tiene una dimensión audiovisual. Los videos que acompañan esta etapa funcionan como una extensión conceptual de las canciones y profundizan en cuestiones como la identidad, la memoria, la transformación, la conciencia y la búsqueda de paz.

De esta manera, el proyecto busca mostrar distintas facetas de Bilbraut y construir una narrativa que permita conocerlo más allá de su recorrido sobre los escenarios.

Las canciones que marcan esta nueva etapa

Los primeros lanzamientos de "Un Mejor Lugar" muestran diferentes caras de la propuesta.

"Cuando Sale el Sol" plantea una celebración de la renovación y de la posibilidad de encontrar una nueva oportunidad. "Mi Convicción", en tanto, funciona como una declaración de principios frente a las dificultades.

A estas canciones se suma "Quiero Hablar", una nueva interpretación de una canción emblemática vinculada a la historia musical de Bilbraut. En lugar de reproducirla tal como fue concebida originalmente, el artista la revisita desde su presente, con nuevos arreglos y una mirada más madura.

Sobre este momento de su carrera, Boris Bilbraut expresa: "Esta etapa representa la libertad de contar mi historia desde el lugar en el que estoy hoy. Un Mejor Lugar nace de todo lo vivido, pero también de la certeza de que todavía hay música, sueños y caminos por recorrer".

Un reencuentro especial con el público argentino

Argentina ocupa un lugar particular dentro de la trayectoria del artista. A lo largo de los años, el músico construyó una relación cercana con el público local, especialmente a partir de su recorrido junto a Cultura Profética.

Por eso, esta vuelta al país tendrá una doble dimensión: será el reencuentro con canciones y sonidos reconocibles, pero también la presentación de un artista que decidió avanzar sobre un nuevo territorio creativo.

Los conciertos combinarán las canciones de "Un Mejor Lugar" con piezas fundamentales de su trayectoria. La propuesta será acompañada por una banda completa, con batería, bajo, guitarras, teclados, vientos y voces, recuperando el carácter orgánico de la música en vivo.

Un nuevo capítulo para una voz histórica del reggae latinoamericano

El regreso de Boris Bilbraut a Argentina representa mucho más que una nueva serie de presentaciones. Después de décadas formando parte de la historia del reggae latinoamericano, el músico se encuentra frente a la posibilidad de contar su presente desde otro lugar y bajo su propio nombre.

"Un Mejor Lugar" resume justamente esa búsqueda: tomar todo lo vivido, transformarlo en nuevas canciones y abrir una etapa sin renunciar a las raíces que marcaron su camino.

Boris Bilbraut no vuelve al escenario solamente para repasar una historia conocida. Vuelve para escribir el próximo capítulo de una trayectoria que todavía tiene música, identidad y nuevos caminos por recorrer.



