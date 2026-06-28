Brenda Asnicar y Laura Esquivel revelaron cuánto cobraban en Patito Feo: "Ganábamos el mínimo"

Brenda Asnicar y Laura Esquivel continúan recorriendo distintos escenarios con Amigas del Corazón, el espectáculo con el que reviven las canciones y los recuerdos de Patito Feo. En medio de esta nueva etapa juntas, las actrices visitaron en España SuperZeta Podcast, el ciclo conducido por Abel Planelles, donde sorprendieron con una inesperada revelación sobre sus años como protagonistas de la exitosa ficción juvenil.

Durante la entrevista, el conductor les consultó si el enorme éxito de Patito Feo se había traducido en grandes ganancias económicas. La respuesta de ambas desmitificó una de las creencias más instaladas alrededor de la serie.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel sorprendieron al hablar de sus salarios en Patito Feo

"¿Se ganaba mucho dinero o vosotras no llegasteis a ver eso?", preguntó Planelles. Sin dudarlo, Brenda Asnicar respondió: "No, nosotras ganábamos el mínimo, lo mínimo que puede ganar un actor. Siempre fue el mínimo".

Sorprendido, el conductor insistió: "¿No os hicisteis ricas con Patito Feo?". Con el humor que caracteriza a la actriz, quien interpretó a Antonella Lamas Bernardi, respondió: "En alma, corazón y amor, que fue suficiente y vale mucho más".

Otro de los aspectos que llamó la atención fue el relacionado con las regalías de la música de la serie. Laura Esquivel explicó que, como intérpretes, recibían un porcentaje muy pequeño, ya que los derechos principales correspondían a los compositores de las canciones.

"En realidad hay un derecho nuestro como intérpretes, pero los que cobran los derechos son los autores de la canción", aclaró la actriz. Entre risas, Brenda agregó: "Dos pesos con cincuenta", reflejando con ironía lo poco que representaban esos ingresos.