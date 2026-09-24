Camila reprogramó su show en Buenos Aires: qué hacer con las entradas

Camila debió reprogramar su presentación en Buenos Aires por motivos de logística. El show de "Adiós... World Tour", que estaba previsto para el próximo 15 de octubre de 2026 en el Movistar Arena, se realizará finalmente el 30 de marzo de 2027.

Según informaron desde la organización, quienes ya tengan sus entradas no deberán realizar ningún cambio, ya que los tickets conservarán su validez para la nueva fecha.

Camila reprogramó su show en Buenos Aires para marzo de 2027

¿Qué pasa si no puedo asistir?

Aquellas personas que no puedan concurrir al concierto reprogramado podrán solicitar la devolución de sus entradas hasta el 24 de octubre de 2026.

El trámite deberá realizarse directamente a través del sitio oficial del Movistar Arena. Una vez finalizado ese plazo, las entradas continuarán siendo válidas para el show del 30 de marzo de 2027.

La reprogramación corresponde a motivos de logística ajenos a la banda, según comunicaron oficialmente, y desde la organización agradecieron la comprensión y el acompañamiento del público.