Camila se despide con su "ADIÓS World Tour": llega a Buenos Aires y Córdoba

Después de dos décadas de historia, millones de discos vendidos, reconocimientos, giras internacionales y canciones que se convirtieron en clásicos del pop en español, Camila se prepara para cerrar una etapa con su ADIÓS World Tour.

La banda mexicana, integrada por Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo, llegará a la Argentina para presentarse el 15 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 17 de octubre en Quality Arena de Córdoba.

La gira representa un nuevo encuentro entre los tres integrantes y sus seguidores, luego del regreso de la formación original en 2023. A lo largo de estos años, Camila construyó un repertorio que acompañó diferentes momentos de la vida de varias generaciones, con canciones como "Todo cambió", "Mientes", "De qué me sirve la vida", "Bésame", "Coleccionista de canciones" y "Aléjate de mí", entre muchas otras.

"En esta vuelta se despide Camila, déjanos escucharte cantar con nosotros una última vez", expresó Mario Domm al referirse a esta nueva etapa de la banda.

El recorrido de Camila durante las últimas dos décadas estuvo marcado por una conexión profunda con su público. Sus canciones fueron parte de historias de amor, desamor, bodas, graduaciones, nacimientos, pérdidas y sueños, convirtiéndose en parte de la banda sonora personal de millones de personas.

Camila llega a Argentina con su ADIÓS World Tour para despedirse de sus fans con dos shows

Un regreso que se convirtió en despedida

En 2023, la formación original de Camila volvió a compartir escenario después de varios años. El REGRESA TOUR llevó a Domm, Hurtado y Samo por distintos países y ciudades, incluyendo México, Argentina, Chile, Venezuela, Perú, Colombia, Estados Unidos, España e Italia.

La gira se transformó en una celebración de la historia del grupo y permitió que miles de fanáticos volvieran a cantar junto a sus tres integrantes originales.

Ahora, dos años después de aquel regreso, llega el momento de ADIÓS World Tour, una gira que busca convertir cada presentación en un encuentro especial con quienes acompañaron a Camila desde sus comienzos.

"Me cuesta demasiado pensar que este sea el último tour de un proyecto que amo tanto", reconoció Pablo Hurtado, quien aseguró que, si realmente se trata del final, piensa disfrutar cada noche "como si fuera la última".

Por su parte, Samo definió este momento como el cierre de un viaje compartido durante veinte años y dejó un mensaje para los seguidores que hicieron posible la historia de Camila: "No es un adiós, es otra manera de permanecer".

Entradas: preventa y venta general

La preventa exclusiva para clientes Galicia comenzará el viernes 14 de agosto a las 10 horas, mientras que la venta general se habilitará ese mismo día a partir de las 16 horas.

De esta manera, los fans argentinos podrán asegurarse su lugar para vivir el ADIÓS World Tour de Camila en sus presentaciones del 15 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 17 de octubre en Quality Arena de Córdoba.