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Camilo se asocia con una conocida cadena de café para una propuesta que llegará a Argentina

El cantante colombiano se asoció con Starbucks para "Mi Café. Mi Ritual", una propuesta que combinará música, café y experiencias en distintos países de América Latina y el Caribe desde octubre. Desde Starbucks Argentina ya anticiparon la llegada con un mensaje para "La Tribu".

Cecilia Andrea Bello
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Camilo convirtió uno de sus rituales cotidianos en el punto de partida de una nueva colaboración. El cantante colombiano se asoció con Starbucks para presentar "Mi Café. Mi Ritual", una campaña que comenzará a desplegarse en distintos mercados de América Latina y el Caribe a partir de octubre y que también tendrá presencia en Argentina.

"El primer café de muchos ☕️ Camilo + Starbucks", escribió el artista en sus redes sociales al compartir la noticia. La propuesta busca unir dos de sus grandes vínculos: la música y ese momento del día que, según contó, utiliza para comenzar sus mañanas, escribir y conectar consigo mismo.

&nbsp;Camilo y Starbucks se unen en "Mi Café. Mi Ritual"&nbsp;
 Camilo y Starbucks se unen en "Mi Café. Mi Ritual" 

La colaboración incluirá una playlist creada por Camilo para las tiendas Starbucks, con canciones de su más reciente álbum, Para Cuando Sean Mayores. También estarán presentes algunas de las bebidas que forman parte de sus propios rituales, entre ellas Americano, Cold Brew, Double Espresso Macchiato y Shaken Espresso.

&nbsp;Camilo visitó la finca de Starbucks en Costa Rica&nbsp;
 Camilo visitó la finca de Starbucks en Costa Rica 

Camilo y su ritual del café 

Para el cantante, el café tiene un significado que va más allá de la bebida. Según explicó, es un momento que lo ayuda a conectarse con el presente y que también funciona como punto de encuentro con sus amigos y familiares.

"El café es un ritual que me mantiene en el presente", expresó Camilo. "Es el ritual que marca el momento más sagrado del día: el comienzo de mi mañana, cuando me miro hacia dentro, escribo en mis diarios y conecto conmigo".

La propuesta también contempla experiencias exclusivas para consumidores seleccionados y seguidores de Camilo, conocidos como La Tribu, con el objetivo de generar espacios de encuentro alrededor de la música y el café.

&nbsp;La propuesta llegará a Argentina desde octubre&nbsp;
 La propuesta llegará a Argentina desde octubre 

Del café de Costa Rica a la comunidad de Camilo 

Como parte de la colaboración, Camilo visitó Hacienda Alsacia, la finca de Starbucks ubicada en Costa Rica y sede global de investigación y desarrollo agrícola de la compañía. En el lugar participó del Starbucks LAC Barista Championship 2026, donde pudo conocer a productores de café y recorrer parte del proceso que lleva el grano desde su origen hasta la taza.

Durante la visita también compartió con baristas campeones de distintos países de América Latina y el Caribe y conoció las historias detrás de la preparación de las bebidas que se sirven diariamente en las tiendas.

&nbsp;El artista conoció el recorrido del café desde el grano hasta la taza&nbsp;
 El artista conoció el recorrido del café desde el grano hasta la taza 

¿Qué pasará en Argentina? 

La campaña comenzará a desplegarse en tiendas seleccionadas de la región desde octubre. Starbucks adelantó que habrá propuestas vinculadas con la música de Camilo, sus bebidas favoritas y distintas experiencias para consumidores de los mercados participantes.

En Argentina, la llegada ya generó expectativa entre sus seguidores. Desde la cuenta oficial de Starbucks Argentina le dejaron un mensaje directo a La Tribu: "¿La tribu argentina está lista para un cafecito?".

&nbsp;"La Tribu" argentina ya espera el nuevo ritual&nbsp;
 "La Tribu" argentina ya espera el nuevo ritual 

Por el momento, la compañía no detalló públicamente cuáles serán las experiencias específicas disponibles en Argentina, pero la campaña ya anticipa un nuevo punto de encuentro entre el artista colombiano y su público local.

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