Candu Domínguez llega al Gran Ituzaingó: cuándo y dónde comprar las entradas

Candu Domínguez continúa consolidando su lugar dentro de la nueva escena musical argentina y anuncia una nueva presentación en vivo. El próximo 26 de noviembre, la cantante, compositora e intérprete llegará al Teatro Gran Ituzaingó para compartir una noche en la que recorrerá sus canciones y el universo musical que viene construyendo durante 2026.

Candu Domínguez se presentará el 26 de noviembre en el Teatro Gran Ituzaingó

Un año de nuevos escenarios

Con 23 años, Candu atraviesa un momento de crecimiento en su carrera. Su recorrido combina música, redes sociales y presentaciones junto a artistas de distintos géneros, mientras continúa desarrollando su propia identidad como compositora e intérprete.

Uno de los momentos destacados de este año fue su participación junto a Ricardo Arjona en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde interpretaron juntos "Fuiste Tú". También protagonizó un encuentro con Rosalía durante la visita de la artista española a la Argentina, cuando cantó frente a ella en los estudios de Luzu TV.

A estos momentos se suman su participación en el ciclo FA! de Mex Urtizberea, sus encuentros musicales con artistas como Euge Quevedo y su colaboración con La K'onga en "Si se acaba el mundo / Khe".

Candu Domínguez junto a La K'onga en una de sus recientes colaboraciones

De Merlo a una nueva etapa musical

La historia de Candu con la música comenzó desde muy chica. Nacida en Merlo, provincia de Buenos Aires, inició sus estudios de canto a los 9 años y comenzó a componer sus propias canciones a los 14.

Con el tiempo, las redes sociales se convirtieron en una herramienta fundamental para compartir su música y construir una comunidad que hoy reúne a millones de seguidores.

Durante 2026, el foco comenzó a estar cada vez más puesto en sus propias canciones. En julio presentó "Que Vuelva Él", su primera cumbia en solitario, compuesta junto a Marcela Morelo, Fak y Gustavo "Tavo" Lozano. El tema alcanzó el Top 2 de tendencias de YouTube Argentina.

Luego presentó una nueva versión de "Que Ironía", esta vez en formato bolero, y puso en marcha #Juntos, un ciclo de sesiones pensado para compartir sus canciones en un formato más cercano.

Una vuelta al oeste

El show del 26 de noviembre tendrá además un significado especial para la artista, que volverá a presentarse cerca de donde comenzó su historia.

En el Teatro Gran Ituzaingó, Candu llevará al escenario las canciones que forman parte de esta nueva etapa y cerrará un año marcado por nuevos lanzamientos, colaboraciones y encuentros que ampliaron el alcance de su música.

La artista vuelve al oeste para encontrarse con su público en una fecha especial

La presentación será una oportunidad para encontrarse cara a cara con una comunidad que creció principalmente a través de las redes y acompañar en vivo el nuevo capítulo de la carrera de Candu Domínguez.

Las entradas para el show de Candu Domínguez en el Teatro Gran Ituzaigo ya están disponibles a través de TuEntrada.