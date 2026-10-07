"Quiero estar a la altura de todo": Candu Domínguez habla de su presente y presenta "Repitiendo promesas", su primera balada

Candu Domínguez atraviesa un momento de crecimiento artístico y personal y este martes presentó en una preescucha exclusiva "Repitiendo promesas", su nuevo lanzamiento y su primera balada, ante sus fans y algunos medios de comunicación.

Durante el encuentro, la artista contó cómo fue el proceso creativo de la canción y compartió con los presentes una versión en vivo en formato acústico. Además, adelantó algunos detalles de los próximos proyectos que forman parte de esta nueva etapa de su carrera.

"Repitiendo promesas" llegará oficialmente este jueves 8 de octubre y estará disponible en todas las plataformas digitales.

Candu Domínguez presentó "Repitiendo promesas", su primera balada

Candu Domínguez y el desafío de transitar su crecimiento

En medio de este presente, Candu también habló de cómo atraviesa personalmente el crecimiento que viene experimentando durante este año. La artista contó que comenzó terapia para poder procesar todo lo que está viviendo y expresó:

"No sé qué hacer con tanto, con tantas cosas lindas, y no quiero sentirme mala, no quiero sentir que no estoy agradecida lo suficiente, quiero estar como a la altura de todo y a veces no puedo y es normal".

La cantante viene sumando nuevos escenarios y experiencias que ampliaron su llegada a distintos públicos. Entre esos momentos se encuentra su participación junto a Ricardo Arjona en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde interpretaron "Fuiste Tú", además de su encuentro musical con Rosalía durante la visita de la artista española a la Argentina.

En 2026 también presentó "Que Vuelva Él", su primera cumbia en solitario, y luego una nueva versión de "Que Ironía", un bolero que formó parte de su ciclo de sesiones #Juntos.

Candu llega al Teatro Gran Ituzaingó

El lanzamiento de "Repitiendo promesas" se suma a otro anuncio importante para Candu: el próximo 26 de noviembre se presentará en el Teatro Gran Ituzaingó, en una fecha especial para la artista nacida en Merlo.

Con 23 años, Candu construyó una comunidad de millones de seguidores en redes sociales y durante este 2026 consolidó una etapa marcada por nuevos lanzamientos, colaboraciones y presentaciones en vivo.

El show en el oeste será una oportunidad para recorrer sus canciones y encontrarse cara a cara con el público en un escenario cercano a sus raíces. Las entradas se encuentran disponibles.

Los Latin Grammy, otro sueño que se cumple

Durante la preescucha, Candu también habló de uno de los próximos desafíos de su carrera: su llegada a los Latin Grammy, un sueño que cumplirá en noviembre.

"Es un montón, pero estoy muy contenta, estoy muy nerviosa, me da mucho miedo hablar inglés, sé pedir té y café nada más", contó entre risas.

Mientras se prepara para ese nuevo capítulo, Candu continúa presentando música y construyendo una identidad propia dentro de la nueva escena musical argentina. Ahora, "Repitiendo promesas" abre una nueva etapa y muestra una faceta diferente de la artista.