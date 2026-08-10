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Cazzu cerró su paso por Bolivia con tres shows agotados

La artista argentina llevó su Latinaje Tour a Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, donde se presentó ante salas colmadas y recibió el cariño de cientos de fanáticos.

Cecilia Andrea Bello
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Cazzu cerró su paso por Bolivia con un balance contundente: tres presentaciones con entradas agotadas en el marco de su Latinaje Tour. La artista argentina recorrió Santa Cruz, La Paz y Cochabamba durante tres jornadas marcadas por la energía del público y una fuerte convocatoria.

&nbsp;Cazzu agotó sus tres shows en Bolivia con su Latinaje Tour&nbsp;
 Cazzu agotó sus tres shows en Bolivia con su Latinaje Tour 

Tres ciudades, tres noches a sala llena 

El recorrido comenzó el 5 de agosto en Sonilum Plaza de Santa Cruz, continuó el 7 de agosto en el Teatro al Aire Libre de La Paz y tuvo su última parada el 8 de agosto en Fexco Arena de Cochabamba. En las tres ciudades, las localidades se agotaron y Cazzu volvió a demostrar el alcance regional de su música.

La visita también estuvo acompañada por el fervor de sus seguidores fuera de los escenarios. Cientos de fans recibieron a la artista durante su paso por Bolivia, generando postales multitudinarias y reafirmando el fuerte vínculo que mantiene con su público.

&nbsp;Cazzu recibió el cariño de cientos de fans durante su paso por Bolivia&nbsp;
 Cazzu recibió el cariño de cientos de fans durante su paso por Bolivia 

Un nuevo desafío en Jujuy 

Después de este exitoso paso por Bolivia, Cazzu ya tiene un nuevo desafío por delante. El próximo 3 de octubre, la artista se presentará por primera vez en el Estadio "23 de Agosto" de Jujuy, en lo que representa uno de los hitos más importantes de su carrera: su primer estadio en la provincia.

La llegada a Jujuy se suma al crecimiento de una gira que continúa ampliando su alcance y llevando el universo de Latinaje a escenarios cada vez más grandes. La presentación en el estadio jujeño marcará así una nueva escala para el Latinaje Tour y una fecha especial dentro de su recorrido por el país.

&nbsp;El 3 de octubre, Cazzu protagonizará su primer show en un estadio jujeño&nbsp;
 El 3 de octubre, Cazzu protagonizará su primer show en un estadio jujeño 

El Latinaje Tour continúa 

Con las tres fechas agotadas en Bolivia y un nuevo estadio confirmado en Argentina, Cazzu atraviesa una etapa de fuerte expansión regional. El Latinaje Tour continúa consolidándose como uno de los grandes capítulos de su presente artístico, con una agenda que sigue sumando escenarios y público en distintos puntos de Latinoamérica.

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