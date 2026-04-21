Cazzu debuta como actriz y sorprende con su salto al cine en una historia cargada de emoción

En un presente donde no deja de crecer, Cazzu da un paso clave en su trayectoria y se anima a explorar un nuevo terreno: el cine. Con el estreno de "Risa y la cabina del viento", la artista inicia una etapa que la muestra desde un lugar diferente, más íntimo y expresivo.

Este debut no solo marca una evolución artística, sino también una apuesta por expandir su identidad más allá de la música urbana.

Un personaje atravesado por la emoción

En la película, la artista jujeña interpreta a Sara, un rol que se mueve dentro de un universo donde la memoria, la pérdida y los vínculos toman protagonismo.

Su personaje funciona como un puente emocional dentro de la historia, acompañando una narrativa que prioriza la sensibilidad por sobre el impacto visual.

La propuesta apuesta a lo introspectivo, con una construcción que invita a conectar desde lo más profundo.

Una historia entre lo fantástico y lo humano

La trama gira en torno a una niña que descubre un teléfono público con una capacidad inesperada: comunicarse con personas fallecidas. A partir de ese hallazgo, la película desarrolla un relato que mezcla lo sobrenatural con emociones muy humanas.

El eje está puesto en cómo las personas atraviesan la ausencia y buscan formas de mantener vivos los vínculos, incluso cuando ya no están presentes.

Un elenco de peso y reconocimiento internacional

El film cuenta con la participación de reconocidos actores como Diego Peretti, Joaquín Furriel y Elena Romero, consolidando una propuesta sólida dentro de la industria.

Además, la producción logró posicionarse en el circuito de festivales internacionales, donde recibió distintos reconocimientos, incluyendo premios a mejor película, dirección y elección del público.

Expectativa por su llegada a plataformas

Tras su paso por salas en Argentina, la artista adelantó que la película llegará próximamente a plataformas digitales, lo que amplía su alcance a nivel internacional.

Este anuncio generó gran expectativa entre sus seguidores, especialmente fuera del país, que esperan ver su debut actoral.

Una artista en constante evolución

El salto al cine llega en paralelo a otros proyectos importantes en la carrera de Cazzu, como su gira Latinaje, con la que continúa recorriendo distintos escenarios dentro y fuera de Argentina.

Con este nuevo desafío, la artista reafirma su versatilidad y consolida su presencia en el mundo del entretenimiento.

Más que un debut, una expansión artística

Lejos de ser un simple experimento, este primer paso en la actuación deja en claro que Cazzu busca seguir creciendo y explorando nuevas formas de expresión.

Su participación en "Risa y la cabina del viento" no solo suma una nueva faceta a su carrera, sino que también confirma que su universo artístico está en constante expansión.