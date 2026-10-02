Cazzu habló en Jujuy antes de su primer estadio: "Una va a todos lados con sus raíces a cuestas"

Cazzu ya está en Jujuy para uno de los momentos más importantes de su carrera. Antes de subir este sábado 3 de octubre al escenario del Estadio 23 de Agosto, la artista brindó una conferencia de prensa en el Centro Cultural Lola Mora, donde habló ante medios locales, nacionales e internacionales sobre el show y el vínculo que mantiene con su tierra natal.

Cazzu habló con la prensa antes de su primer estadio

En un encuentro cercano con la prensa, Cazzu se refirió a la importancia de regresar a Jujuy para presentar Latinaje en Vivo, un proyecto atravesado por las raíces, la identidad y la música latinoamericana.

"Una va a todos lados con sus raíces a cuestas, ¿cómo sabría quién soy si me olvido de dónde vengo?"

El recital del sábado marcará además la primera presentación de Cazzu en un estadio. El Estadio 23 de Agosto será el escenario elegido para llevar el universo de Latinaje a su provincia, en una fecha que tendrá un significado particular dentro de su recorrido.

La artista jujeña se prepara para Latinaje en Vivo

Latinaje en Vivo, en expansión

El show en Jujuy llega después de una etapa de crecimiento internacional para Latinaje en Vivo, que pasó por distintas ciudades de Norteamérica y Latinoamérica. La gira continuará con nuevas fechas en Argentina, además de presentaciones previstas en Costa Rica, Guatemala, Montevideo y España.

Cazzu también tiene anunciada su participación en el Festival República Folklore, el 21 de noviembre en Buenos Aires.

"Jujuy Mujer", la nueva entrega de Noches de Latinaje

"Jujuy Mujer", una nueva entrega de Noches de Latinaje

En paralelo a la llegada del show a Jujuy, la artista presentó "Jujuy Mujer", una nueva entrega de Noches de Latinaje, la serie audiovisual en la que reinterpreta canciones de la música latinoamericana desde su propio universo.

La versión fue registrada en vivo durante su presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires y se suma a las anteriores entregas de la serie, entre ellas "Si Una Vez", "Yo Soy María" y "El hombre que yo amo".

Con "Jujuy Mujer", el vínculo con su provincia vuelve a ocupar un lugar central en esta etapa de Cazzu, que este sábado tendrá su primer encuentro con un estadio en la tierra donde nació.