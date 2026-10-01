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Lanzamiento

Cazzu presenta "Jujuy Mujer", un nuevo capítulo de Noches de Latinaje

La artista suma una nueva interpretación a su serie audiovisual, registrada en vivo durante su show en el Movistar Arena de Buenos Aires. La canción tiene un significado especial por el vínculo de Cazzu con Jujuy, su provincia natal.

Cecilia Andrea Bello
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Cazzu presenta "Jujuy Mujer", una nueva entrega de Noches de Latinaje, la serie audiovisual en la que la artista reinterpreta canciones de la música latinoamericana desde su propia mirada.

La versión de "Jujuy Mujer" fue registrada en vivo durante el show que Cazzu realizó el 1 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires. La elección de la canción tiene además un significado particular por su vínculo con Jujuy, provincia donde nació la artista.

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 Cazzu presentó "Jujuy Mujer", una nueva entrega de Noches de Latinaje 

Un nuevo capítulo de Noches de Latinaje 

Con este lanzamiento, Cazzu continúa el recorrido de Noches de Latinaje, proyecto que ya presentó nuevas versiones de canciones como "Si Una Vez", "Yo Soy María" y "El hombre que yo amo".

"Jujuy Mujer" se suma así al repertorio de esta serie, que propone una relectura de distintas canciones de la música latinoamericana desde el universo musical de Cazzu.

Cazzu vuelve a Jujuy 

El estreno llega en la previa de una fecha especial para la artista: el 3 de octubre, Cazzu se presentará en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, en el marco de su gira Latinaje en Vivo.

El show será su primera presentación en un estadio dentro de esta gira y tendrá lugar en su provincia natal. Según la información difundida, todavía quedan las últimas entradas disponibles para la fecha.

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