Charlotte de Witte, FISHER, Hugel y The Blessed Madonna encabezan el lineup de Creamfields Argentina

Creamfields Argentina confirmó la grilla de artistas que formarán parte de su próxima edición, que se realizará el 14 de noviembre en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires. El festival reunirá a referentes internacionales y nacionales de la música electrónica en una jornada que combinará diferentes estilos y sonidos de la escena global.

Entre los nombres más destacados del lineup aparece Charlotte de Witte, una de las principales figuras del techno contemporáneo, que llega con una trayectoria internacional que incluye presentaciones en festivales como Coachella, Awakenings y Tomorrowland. También será parte de la jornada FISHER, uno de los grandes nombres de la música dance actual, reconocido por sus explosivas sesiones y producciones que acumulan cientos de millones de reproducciones.

Creamfields Argentina vuelve con una grilla de figuras internacionales y referentes de la escena local

La grilla también contará con Hugel, referente del Latin House y reconocido por éxitos como "Bella Ciao" y "Morenita", y The Blessed Madonna, DJ y productora estadounidense que construyó una carrera vinculada al house, el techno y el disco y que también colaboró con figuras del pop internacional.

A ellos se suman Anfisa Letyago, Loud Luxury, SOSA, Kölsch, Sven Väth, Innellea, Nic Fanciulli, Enrico Sangiuliano y Faithless Sound System, ampliando una propuesta que atraviesa diferentes vertientes de la música electrónica contemporánea.

El 14 de noviembre, el Parque de la Ciudad se transforma en el epicentro de la electrónica

La edición 2026 también tendrá una importante presencia de artistas argentinos. La grilla nacional estará integrada por Djs Pareja, Carca (DJ Set), Festa Bros, Guido Sartoris, Miguel Silver, Momo Trosman, Pabels, Mabel, Ana Hagen, Loïc, Lulù Matheou, Luis Nieva, Manu Oubiña, Mar Monzon y Martin Huergo, representantes de distintas generaciones y escenas de la electrónica local.

Con escenarios funcionando en simultáneo, el festival propone una experiencia que acompañará la transformación del predio desde el día hasta la noche. La propuesta combinará música, puestas visuales y sonido de alta fidelidad con espacios gastronómicos, sectores de descanso, puestos de hidratación y asistencia permanente para el público.

Las entradas para Creamfields Argentina ya se encuentran disponibles a través de Venti.



