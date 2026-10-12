Charly García cumple 75 años y revive 60×60, la serie de nueve conciertos que ofreció en el Gran Rex junto a The Prostitution

Hay celebraciones que merecen algo más que una torta y un brindis. Para sus 75 años, Charly García volverá a poner en primer plano uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera: 60×60, la serie de nueve conciertos que ofreció en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires durante 2011, acompañado por su banda The Prostitution.

La fecha elegida para esta edición especial es el 23 de octubre de 2026, cuando el músico cumplirá años. La propuesta permitirá volver a escuchar los tres espectáculos completos, tanto en formatos físicos como en plataformas digitales.

Cómo será la reedición de 60×60 de Charly García

La colección tendrá dos formatos físicos: un box set de seis vinilos de 180 gramos y una edición de tres CD. Ambas versiones reunirán los registros completos de los conciertos.

Además, las grabaciones se publicarán oficialmente en plataformas digitales por primera vez. La iniciativa forma parte de la edición especial por los 15 años de aquellas presentaciones, realizadas entre octubre y noviembre de 2011.

Los tres conciertos conceptuales que presentó en el Gran Rex

El proyecto estuvo compuesto por tres espectáculos: La Vanguardia es así, Detrás de las Paredes y El Ángel Vigía. Cada uno contó con una selección propia de casi veinte canciones.

Durante las nueve noches, García recorrió distintas etapas de su obra, desde los clásicos de Sui Generis y Serú Girán hasta los temas de su carrera solista. La propuesta reunió canciones que marcaron diferentes momentos de su historia musical.

Fito Páez, Pedro Aznar y Nito Mestre: los invitados de Charly García

Aquellas presentaciones también contaron con invitados destacados. Entre los músicos que participaron estuvieron Fito Páez, Pedro Aznar, Juanse y Nito Mestre, figuras vinculadas a distintos momentos de la escena musical argentina.

El proyecto incluyó, además, las voces en off de la actriz Graciela Borges y del conductor Juan Alberto Badía, quienes formaron parte de la propuesta artística de los conciertos.

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Un cumpleaños para volver a encontrarse con la música de Charly

La fecha elegida es el, cuandocumplirá 75 años. Los seguidores podrán acceder a la colección en vinilo o CD, además de escuchar los registros completos en plataformas digitales.

Hay canciones que atraviesan los años y siguen encontrando nuevas formas de emocionar. La obra de Charly García es parte de la memoria musical de varias generaciones, y volver a escuchar aquellos conciertos es también reencontrarse con una parte de esa historia compartida.

A los 75 años, el músico invita una vez más a sus seguidores a mirar hacia atrás sin dejar de celebrar todo lo que su música significa en el presente. Porque, para quienes crecieron con sus canciones y para quienes las descubren hoy, Charly siempre tiene algo nuevo para decir.