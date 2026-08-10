Charly García, en la intimidad: la muestra que recorre su vida a través de 30 fotografías

Hay artistas cuya historia parece estar inevitablemente ligada a los escenarios, las canciones y las grandes multitudes.

Charly García es uno de ellos. Sin embargo, detrás del músico que marcó generaciones también existe una dimensión más personal, construida a partir de amistades, momentos cotidianos, encuentros y recuerdos.

Esa faceta es la que propone recuperar «Los Ángeles de Charly», una muestra fotográfica que reúne alrededor de 30 imágenes y permite acercarse al artista desde una perspectiva diferente.

La exposición se encuentra en Quinta Trabucco, en Vicente López, y puede visitarse con entrada libre y gratuita.

La propuesta reúne el trabajo de Andy Cherniavsky, Nora Lezano e Hilda Lizarazu, tres fotógrafas que tuvieron diferentes vínculos personales y profesionales con el músico y que registraron distintos momentos de su vida.

Tres miradas para descubrir a Charly García

El eje de la exposición está definido por una idea: «Tres mujeres, tres miradas sobre el artista».

Cada fotógrafa aporta una perspectiva propia sobre Charly y, en conjunto, las imágenes construyen un recorrido que atraviesa distintos momentos de su trayectoria.

La muestra no se limita a los retratos más conocidos del músico. Por el contrario, busca recuperar escenas que permiten observarlo desde una dimensión más cercana y cotidiana.

La creación artística, la amistad, la memoria y el paso del tiempo aparecen como algunos de los ejes que atraviesan las fotografías y ayudan a reconstruir parte de la historia personal y profesional de una de las figuras centrales de la música popular argentina.

Alrededor de 30 fotografías para recorrer su historia

La exposición reúne aproximadamente 30 fotografías que permiten observar distintas etapas de Charly García.

Las imágenes fueron tomadas desde vínculos diferentes y ofrecen una mirada que se aleja de la figura exclusivamente asociada al escenario. En ellas aparece un artista atravesado por sus relaciones, su proceso creativo y los distintos momentos de una extensa trayectoria.

El recorrido permite, de esta manera, acercarse a un Charly menos habitual y recuperar escenas que forman parte de su historia desde una perspectiva más íntima.

Más que una colección de retratos, «Los Ángeles de Charly» propone un recorrido visual por recuerdos y momentos que ayudan a comprender al músico detrás del personaje público.

La inauguración reunió a figuras de la música nacional

La muestra fue inaugurada en julio y contó con la presencia de sus tres autoras: Andy Cherniavsky, Nora Lezano e Hilda Lizarazu.

También participaron Nito Mestre y otras figuras reconocidas del ámbito artístico y musical argentino.

La presencia de referentes de la cultura nacional acompañó la apertura de una exposición que busca mantener presente el legado de Charly y, al mismo tiempo, ofrecer nuevas formas de acercarse a su historia.

Un recorrido que comenzó en otros espacios culturales

Antes de llegar a Vicente López, «Los Ángeles de Charly» fue presentada en distintos espacios culturales del país.

A partir de ese recorrido, la propuesta se consolidó como una manera de recuperar el legado del músico a través de la fotografía y de las experiencias de quienes compartieron diferentes momentos de su trayectoria.

Las imágenes permiten reconstruir una parte de la historia de Charly desde un lugar distinto al de sus grandes presentaciones y sus canciones más conocidas.

Dónde y cuándo visitar la muestra

Quienes quieran conocer «Los Ángeles de Charly» podrán hacerlo hasta el 27 de septiembre en Quinta Trabucco, la histórica casona ubicada en Melo 3050, Florida Este, Vicente López.

La exposición puede visitarse de miércoles a domingos, de 10 a 18 horas.

La entrada es libre y gratuita, por lo que representa una oportunidad para acercarse al universo de uno de los músicos más importantes de la historia argentina.

Charly más allá del escenario

El valor de la muestra está en la posibilidad de observar al artista desde una perspectiva diferente. Las fotografías de Andy Cherniavsky, Nora Lezano e Hilda Lizarazu permiten recuperar momentos que van más allá de las luces, los conciertos y la imagen pública.

A través de sus cámaras aparece un Charly atravesado por la amistad, la creación, los recuerdos y el paso del tiempo.

Así, «Los Ángeles de Charly» propone una nueva manera de acercarse a su legado: no solamente desde sus canciones, sino también desde las imágenes que conservan parte de la historia de una figura fundamental de la música argentina.