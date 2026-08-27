Charly García, Fito Páez, Natalia Oreiro, Trueno, Nicki Nicole y La K'onga, entre los artistas que despidieron a Rubén Rada
Músicos y figuras de distintas generaciones y géneros se volcaron a las redes sociales para despedir al legendario artista uruguayo, cuya muerte generó una profunda conmoción en el ambiente artístico del Río de la Plata.
La muerte de Rubén Rada generó una inmediata ola de mensajes de despedida entre artistas de Argentina, Uruguay y otros países de la región. Músicos de distintas generaciones y géneros destacaron su talento, su alegría, su generosidad y el enorme legado que dejó después de más de seis décadas de trayectoria.
Entre los primeros en reaccionar estuvo Charly García, quien compartió en sus historias una fotografía junto a Rada y eligió "Dedos", uno de los clásicos de la etapa del uruguayo con Tótem, como banda sonora. Coti, por su parte, publicó una imagen en blanco y negro del músico junto a un corazón negro y las fechas 1943-2026.
Valeria Lynch, quien compartió escenario con Rada en la versión argentina de Hair, le dedicó un extenso mensaje en el que destacó su música y su estilo inconfundible. Nicki Nicole también recordó al artista con fotografías compartidas en redes y agradeció haberlo tenido como inspiración, mientras que Trueno eligió una imagen junto a la portada de "Uruguay", la canción que grabaron juntos, para despedirlo y recordar el vínculo que Rada mantuvo con su familia desde su infancia.
La despedida también reunió a numerosos músicos en la publicación realizada por la familia del artista. María Gadú, Dante Spinetta, Kevin Johansen, Nito Mestre, La Beriso, Conociendo Rusia y Willy Bronca dejaron en el posteo sus mensajes de afecto y reconocimiento.
Una de las despedidas más emotivas fue la de Natalia Oreiro, quien compartió una fotografía junto a Rada y recordó al artista a través de "Botija de mi país". En sus palabras, destacó su figura como artista, persona y amigo, y aseguró que su presencia permanecerá en cada canción y en cada rincón de Uruguay.
Fito Páez también recordó a Rada desde una relación construida durante décadas. Junto a una fotografía de ambos, lo definió como "el gran caudillo del amor y la música" y recuperó un fragmento de su libro Infancia & Juventud, donde narró el primer encuentro entre ambos y cómo con el paso de los años llegaron a considerarse hermanos.
También se sumaron Lisandro Aristimuño, quien destacó el amor, la música y la energía de Rada; Los Auténticos Decadentes, que lo despidieron como amigo, maestro y compañero de tantos momentos; David Lebón, quien recordó al músico como un artista inmenso y un gran amigo; y nuevamente Dante Spinetta, que publicó una fotografía de Rada y agradeció por "tanta música y magia".
Andrés Ciro Martínez puso a Rada en el centro de su propia historia musical. El cantante de Los Piojos lo definió como una voz irreemplazable, un creativo inagotable y un showman único, y recordó que fue una de las cuatro grandes influencias de su formación artística junto a los Rolling Stones, León Gieco y The Beatles.
La despedida atravesó también las fronteras de los géneros musicales. La K'onga recordó al músico como "un maestro único" y lamentó especialmente un proyecto que había quedado pendiente: compartir un featuring durante su show en Uruguay. "Tu candombe y tu alegría no se apagan nunca", expresó la banda.
Desde Córdoba, La Mona Jiménez también despidió a Rada con un mensaje cargado de emoción y recordó a Bam Bam Miranda, histórico percusionista, al imaginar un encuentro musical entre ambos en el cielo. "En mi corazón van a seguir sonando", expresó.
Así, desde el rock y el pop hasta el rap, el cuarteto y la música popular, artistas de diferentes generaciones coincidieron en despedir a una figura que logró atravesar fronteras, estilos y generaciones. Rubén Rada deja una obra que continúa sonando y una huella profunda en la música del Río de la Plata.