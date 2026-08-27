Charly García, Fito Páez, Natalia Oreiro, Trueno, Nicki Nicole y La K'onga, entre los artistas que despidieron a Rubén Rada

La muerte de Rubén Rada generó una inmediata ola de mensajes de despedida entre artistas de Argentina, Uruguay y otros países de la región. Músicos de distintas generaciones y géneros destacaron su talento, su alegría, su generosidad y el enorme legado que dejó después de más de seis décadas de trayectoria.

Artistas de todos los géneros despidieron a Rubén Rada

Entre los primeros en reaccionar estuvo Charly García, quien compartió en sus historias una fotografía junto a Rada y eligió "Dedos", uno de los clásicos de la etapa del uruguayo con Tótem, como banda sonora. Coti, por su parte, publicó una imagen en blanco y negro del músico junto a un corazón negro y las fechas 1943-2026.

Valeria Lynch, quien compartió escenario con Rada en la versión argentina de Hair, le dedicó un extenso mensaje en el que destacó su música y su estilo inconfundible. Nicki Nicole también recordó al artista con fotografías compartidas en redes y agradeció haberlo tenido como inspiración, mientras que Trueno eligió una imagen junto a la portada de "Uruguay", la canción que grabaron juntos, para despedirlo y recordar el vínculo que Rada mantuvo con su familia desde su infancia.

La despedida también reunió a numerosos músicos en la publicación realizada por la familia del artista. María Gadú, Dante Spinetta, Kevin Johansen, Nito Mestre, La Beriso, Conociendo Rusia y Willy Bronca dejaron en el posteo sus mensajes de afecto y reconocimiento.

Una de las despedidas más emotivas fue la de Natalia Oreiro, quien compartió una fotografía junto a Rada y recordó al artista a través de "Botija de mi país". En sus palabras, destacó su figura como artista, persona y amigo, y aseguró que su presencia permanecerá en cada canción y en cada rincón de Uruguay.

Fito Páez también recordó a Rada desde una relación construida durante décadas. Junto a una fotografía de ambos, lo definió como "el gran caudillo del amor y la música" y recuperó un fragmento de su libro Infancia & Juventud, donde narró el primer encuentro entre ambos y cómo con el paso de los años llegaron a considerarse hermanos.

También se sumaron Lisandro Aristimuño, quien destacó el amor, la música y la energía de Rada; Los Auténticos Decadentes, que lo despidieron como amigo, maestro y compañero de tantos momentos; David Lebón, quien recordó al músico como un artista inmenso y un gran amigo; y nuevamente Dante Spinetta, que publicó una fotografía de Rada y agradeció por "tanta música y magia".

Lisandro Aristimuño despidió a Rubén Rada con un emotivo mensaje en redes

Andrés Ciro Martínez puso a Rada en el centro de su propia historia musical. El cantante de Los Piojos lo definió como una voz irreemplazable, un creativo inagotable y un showman único, y recordó que fue una de las cuatro grandes influencias de su formación artística junto a los Rolling Stones, León Gieco y The Beatles.

La despedida atravesó también las fronteras de los géneros musicales. La K'onga recordó al músico como "un maestro único" y lamentó especialmente un proyecto que había quedado pendiente: compartir un featuring durante su show en Uruguay. "Tu candombe y tu alegría no se apagan nunca", expresó la banda.

La K'onga recordó a Rubén Rada y lamentó el featuring que quedó pendiente

Desde Córdoba, La Mona Jiménez también despidió a Rada con un mensaje cargado de emoción y recordó a Bam Bam Miranda, histórico percusionista, al imaginar un encuentro musical entre ambos en el cielo. "En mi corazón van a seguir sonando", expresó.

Así, desde el rock y el pop hasta el rap, el cuarteto y la música popular, artistas de diferentes generaciones coincidieron en despedir a una figura que logró atravesar fronteras, estilos y generaciones. Rubén Rada deja una obra que continúa sonando y una huella profunda en la música del Río de la Plata.