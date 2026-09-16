Cielo Razzo extiende su gira 2026: Rosario, Buenos Aires y su primera visita a Europa

Cielo Razzo se encuentra realizando una intensa gira durante este 2026. En la primera mitad del año, la banda se presentó en dos ocasiones tanto en Rosario como en Capital Federal, además de formar parte nuevamente de la grilla del Festival Tribus de Santa Fe, regresar a Mendoza y recorrer distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, generando una importante repercusión entre sus seguidores.

Cielo Razzo continúa su gira 2026 con nuevas fechas en Argentina y Europa

Nuevas fechas en Rosario y Buenos Aires

El recorrido continuará durante octubre con dos nuevas presentaciones. El sábado 3, Cielo Razzo regresará a su ciudad natal para tocar en La Segunda Arena de Rosario.

Luego, el sábado 17 de octubre, la banda llegará a la Ciudad de Buenos Aires para presentarse en el Microestadio de Ferro.

Ambas fechas se suman a la agenda de un año que encuentra al grupo recorriendo distintos escenarios y reencontrándose con su público en diferentes puntos del país.

Noviembre: Norte Argentino y primera visita a Europa

En noviembre, Cielo Razzo volverá a recorrer el Norte Argentino y, además, dará un paso inédito en su trayectoria: realizará su primera visita a Europa.

La banda rosarina llegará a España para presentarse en las ciudades de Madrid y Barcelona, ampliando así el recorrido de su gira 2026 más allá de Argentina.

Más de 30 años de historia

Cielo Razzo se formó en la ciudad de Rosario en 1993 y, a lo largo de su extensa trayectoria, recorrió distintos escenarios del país y participó en algunos de los principales festivales de música nacional, entre ellos Cosquín Rock, Rock en Baradero, Pepsi Music y Quilmes Rock.

La banda también se presentó en escenarios emblemáticos como Obras Sanitarias y el Luna Park. En esos escenarios fueron registrados sus dos discos en vivo: Audiografía, publicado en 2006, y Cielo Vivo, de 2018.

Su discografía de estudio está integrada por Buenas (2001), Código de barras (2003), Marea (2005), Grietas (2007), Compost (2010), Sideral (2013), Tierra nueva (2015) y El día fuera del tiempo (2024).

Actualmente, la formación está integrada por Pablo Pino en voz; Diego Almirón en guitarra y coros; Fernando Aime en guitarra; Cristian Narváez en bajo; Javier Robledo en batería y coros; y Marcelo Vizzarri en teclados.

Con nuevas fechas en Argentina y su primera llegada a Europa, Cielo Razzo continúa ampliando el recorrido de una historia que comenzó en Rosario en 1993.