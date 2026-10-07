Conociendo Rusia celebró los siete años de "Cabildo y Juramento" junto a sus fans

En medio de su gira "Conociendo Rusia presenta Mateo", Mateo Sujatovich volvió a encontrarse con su público en la tradicional glorieta de las Barrancas de Belgrano para celebrar los siete años de Cabildo y Juramento, el disco de Conociendo Rusia lanzado en 2019.

El encuentro se realizó el domingo 4 de octubre y reunió a más de 1000 personas que se acercaron para compartir con el músico una nueva edición de esta celebración. La fecha tuvo un significado especial dentro de la agenda del artista, que continúa recorriendo distintos escenarios con su actual gira.

Más de 1000 personas se reunieron en las Barrancas de Belgrano

Una tradición que se mantiene

El encuentro en las Barrancas de Belgrano ocurrió apenas un día después de la presentación de Mateo en La Plata, donde llegó como parte de su gira. A pesar de la agenda, el músico decidió mantener la tradición y volver a Buenos Aires para encontrarse con sus seguidores.

Acompañado únicamente por su guitarra, Mateo recorrió las canciones desde el final del disco hacia el comienzo, para cerrar la presentación con "Cabildo y Juramento". El formato íntimo permitió recuperar el espíritu de aquellas primeras canciones y generar un nuevo encuentro cercano con su público.

Durante la jornada, los fans también se acercaron con regalos, mensajes y recuerdos para compartir con el artista en el aniversario del álbum.

Mateo Sujatovich celebró los siete años de "Cabildo y Juramento"

Una armónica y un momento inesperado

Uno de los momentos más celebrados ocurrió durante la interpretación de "Cabildo y Juramento". Para recrear el reconocido comienzo de la canción, un chico del público se acercó con su armónica y acompañó a Mateo en la introducción.

La participación espontánea se convirtió en uno de los momentos destacados de la jornada y sumó una nueva historia a una canción que ocupa un lugar central dentro del repertorio de Conociendo Rusia.

Conociendo Rusia mantiene la tradición de celebrar el aniversario junto a sus fans

El estreno del vivo de "Cabildo y Juramento"

Como cierre de la celebración, a las 20 horas, Mateo sorprendió a sus seguidores con el estreno del video en vivo de "Cabildo y Juramento", registrado durante su presentación del 25 de septiembre en el Gran Rex.

El lanzamiento del video permitió extender el aniversario más allá del encuentro en las Barrancas y recuperar una nueva versión en vivo de una de las canciones más representativas del álbum.

Conociendo Rusia, en plena gira

La celebración llegó en un momento de actividad para el proyecto. Durante 2026, Mateo Sujatovich ya realizó 12 fechas de la gira "Conociendo Rusia presenta Mateo" y todavía tiene presentaciones previstas para lo que resta del año.

Además, Conociendo Rusia ya tiene confirmadas nuevas fechas en México y otros países para 2027, mientras continúa consolidando una etapa de encuentros en distintos escenarios y con públicos de diferentes lugares.