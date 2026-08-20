Cosquín Rock 2027 confirmó su lineup: Ciro, Divididos, Drexler, Jack Johnson y más

El Cosquín Rock 2027 ya tiene su lineup confirmado. El festival volverá a realizarse el 6 y 7 de febrero en el tradicional Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba, con una programación que combina referentes históricos del rock nacional, artistas internacionales y propuestas de distintos géneros.

Entre los nombres más destacados de la escena argentina aparecen Ciro y los Persas y Divididos, dos bandas fundamentales en la historia del festival. También serán parte de esta edición Catupecu Machu, con Fernando Ruiz Díaz al frente, Babasónicos y El Mató a un Policía Motorizado.

La grilla tendrá además una fuerte presencia del reggae nacional con Los Cafres, mientras que la escena más ligada al heavy metal estará representada por La H No Murió, el proyecto integrado por Claudio O'Connor y el Tano Romano, que recupera el repertorio de Hermética.

Debuts y presencia internacional

La edición 2027 también sumará importantes nombres internacionales. Jorge Drexler llegará por primera vez al Cosquín Rock, mientras que el estadounidense Jack Johnson será otra de las figuras destacadas de la programación.

A ellos se suma Capital Cities, el dúo estadounidense que llevará su propuesta de indie pop y electrónica al festival cordobés.

La diversidad de la grilla se completa con artistas y proyectos de diferentes generaciones y estilos, entre ellos Silvestre y La Naranja, una de las bandas que representa a la nueva escena nacional.

Además, el festival volverá a cruzar la música popular cordobesa con los nuevos formatos digitales a través de una presentación conjunta de Q' Lokura y Un Poco de Ruido, en una de las propuestas que amplían el universo musical del encuentro.

Entradas y precios

La venta general ya comenzó luego de que las dos primeras etapas se agotaran en pocos minutos. Actualmente se encuentra disponible la etapa "Viajando", abierta al público general y con todos los medios de pago.

Los valores vigentes son:

Abono General: $500.000 + cargo por servicio.

Abono VIP Fanatic: $1.800.000 + cargo por servicio.

Además, durante las distintas etapas de venta, las compras realizadas con tarjetas BBVA Argentina cuentan con un beneficio de hasta 12 cuotas sin interés.

Las entradas se comercializan exclusivamente a través del sitio oficial del festival.

Con una nueva edición que vuelve a apostar por la diversidad de estilos y generaciones, Cosquín Rock 2027 se prepara para dos jornadas en Santa María de Punilla que reunirán a grandes referentes de la música argentina junto a destacadas figuras internacionales.