Cosquín Rock 2027: Divididos, Wos, Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs y más, así es la grilla día por día

Cosquín Rock ya tiene su grilla completa para su edición 2027. El festival más convocante de las sierras cordobesas se realizará el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, con una programación que reúne grandes nombres del rock, el indie, la música urbana, el blues, el punk, la electrónica y, este año, también el cuarteto y la cumbia.

Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de más de cien artistas distribuidos en los diferentes escenarios del festival, que volverá a reunir a miles de personas en las sierras de Córdoba.

Cosquín Rock ya tiene su grilla 2027

Día 1: sábado 6 de febrero

La primera jornada tendrá como protagonistas a Divididos, Ciro y Los Persas, El Mató a un Policía Motorizado, Wos, No Te Va Gustar, Los Cafres, Guasones, Los Gardelitos, Ratones Paranoicos, Jorge Drexler, Illya Kuryaki and the Valderramas, La Mississippi, Lisandro Aristimuño y Usted Señalemelo, entre muchos otros.

Ciro y Los Persas, presentes en la primera jornada

También formarán parte de la jornada Capital Cities, Nation Of Language, Zoe Gotusso, Cruzando el Charco, Piti Fernández, El Zar, Marilina Bertoldi, Richie Hawtin, Mariano Mellino, Nick Curly, Siloé y Un Poco de Ruido.

Marilina Bertoldi será parte del Cosquín Rock 2027

La grilla completa del sábado incluye además a Abril Olivera, Alapar, Autos Robados, BB Asul, Blair, Botafogo, Camionero, Cayacanaya, Cesar Valdomir, Chapa & Castelo, Cuatro al Hilo, Delfina Campos, Dellacasa, Florían, Franco Cinelli, Gauchito Club, Gente Negra, Kat Riggins, Koino Yokan, Lulu Matheu, Manu Desrets, Manu Martínez, Mar Monzón, Martín Huergo, Mateo Dufour, Najles, Nicola, Reybruja, Sandra Vázquez, Só, Sour District, The Ginger Hearts y otros artistas.

Más de cien artistas en dos jornadas

Día 2: domingo 7 de febrero

El domingo tendrá una fuerte presencia de nombres históricos y propuestas de distintas generaciones. La jornada contará con Los Fabulosos Cadillacs, Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Tan Biónica, La Delio Valdez, El Kuelgue, Catupecu Machu, Kapanga, La Kermesse Redonda, Marilina Bertoldi, Peces Raros y Q'Lokura.

Tan Biónica se suma al domingo de Cosquín Rock

También se presentarán Jack Johnson, Gustavo Cordera, Nonpalidece, La Chancha Muda, La Cumbias Rock, El Plan de la Mariposa, Silvestre y La Naranja, Los Besos, Pizza, Perras on the Beach, Wayra Iglesias, Winona Riders y Victoria Whynot, entre otros.

La programación del domingo se completa con 2 Minutos, Ale Kurz, Bacanas, Blues Motel, Búfalos Sedientos, Cada Cual, Daniela Spalla, Escalopez, Hector Couto, Ilan Amores, Jay de Lys, Juan Ingaramo, Justi Riga, La Forasteria, La Grecia, La H No Murió, La Virgenxita, Locche, Los Neuropibes, Marino's Band, Memphis La Blusera, Mixo, MRTNA, Nacho Bolognani, Ryan, Salas Velatorias, Tiky Sironi & Agus Prieto, Viejo Motor y Zaren.

Más de cien artistas serán parte de la edición 2027

Cuosquín Rock celebra 27 años

Con 27 años de historia, Cosquín Rock volverá a convertir las sierras cordobesas en el punto de encuentro para distintas generaciones de fanáticos de la música.

En su edición 2026, el festival reunió a más de 90 mil personas y contó con más de cien artistas en sus diferentes escenarios. Para 2027, la propuesta vuelve a apostar por una programación amplia, sumando nuevos géneros a su tradicional identidad rockera.

Cosquín Rock vuelve a las sierras de Córdoba con una grilla imperdible

El festival se realizará el 6 y 7 de febrero de 2027 en el Aeródromo de Santa María de Punilla y promete nuevamente dos jornadas atravesadas por la música, la montaña y una experiencia que ya es parte de la agenda cultural del verano argentino.

Todo lo que hay que saber para comprar las entradas

Desde la organización recomiendan registrarse previamente en la web oficial del festival, completar los datos personales y configurar la cuenta para agilizar el proceso de compra. También se podrá elegir entre envío a domicilio o retiro en un punto habilitado.

Además, Cosquín Rock cuenta con un sistema de verificación de compra. Luego de adquirir las entradas, el titular de la tarjeta deberá ingresar un código de seis dígitos recibido a través de su homebanking. El código puede demorar hasta 72 horas hábiles en reflejarse y hay un plazo de 10 días para completar la verificación.

Una vez realizado correctamente el proceso, la compra quedará confirmada. En caso contrario, la operación será dada de baja.

Cuando se habilite el canje de las entradas virtuales por las pulseras, los compradores recibirán un correo electrónico con la información correspondiente a los puntos y fechas de canje.