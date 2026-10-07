Cuál es el nuevo récord que rompió Shakira con uno de sus conciertos en Madrid

Shakira volvió a demostrar el alcance que tiene su música a nivel internacional.

Su reciente presentación en Madrid no solo reunió a miles de seguidores, sino que también consiguió una marca inédita en Amazon Music.

El nuevo récord que consiguió Shakira

El show, realizado el sábado 3 de octubre, se convirtió en el livestream de una artista femenina más visto hasta la fecha en Amazon Music, superando todos los récords anteriores de la plataforma.

De esta manera, el show logró superar las marcas anteriores registradas en la plataforma y quedó como un momento destacado dentro de la trayectoria de la cantante.

La cifra representa un nuevo hito para la cantante colombiana y también para la música latina, en una etapa particularmente importante de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Una noche especial junto a Dua Lipa

El concierto formó parte de la residencia europea ES LATINA, desarrollada en Madrid como parte de la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Además del repertorio de Shakira, la presentación tuvo una participación especialmente esperada: Dua Lipa fue la invitada especial de la noche.

Las dos superestrellas compartieron escenario para interpretar una versión especial de "Antología", uno de los grandes clásicos de la carrera de Shakira.

Shakira suma otra fecha en Madrid

El éxito de la residencia española también tuvo una consecuencia concreta para los fanáticos de la artista.

Shakira anunció un nuevo concierto en Madrid para el 12 de octubre, fecha que coincide con el Día de la Hispanidad.

La presentación servirá además para cerrar su residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la capital española.

La nueva fecha fue anunciada como respuesta a la alta demanda de entradas, lo que llevó a sumar otra presentación a su calendario en Madrid.

Cuántos shows hará Shakira en la capital española

Con este nuevo concierto, Shakira llegará a 13 presentaciones en Madrid desde el comienzo de su residencia, el pasado 18 de septiembre.

La incorporación de esta fecha refuerza el impacto que tuvo su llegada a España y extiende todavía más su paso por la capital.

Shakira demuestra que todavía tiene mucho para dar

A esta altura de su carrera, Shakira parece haber encontrado una fórmula que no se agota: seguir reinventándose sin perder aquello que la convirtió en una artista única.

Entre nuevas canciones, grandes escenarios, colaboraciones y momentos que quedan en la memoria de sus fanáticos, la colombiana continúa encontrando maneras de sorprender.

Y quizás ahí esté una de las claves de su vigencia: la artista colombiana puede hacerlo todo. Puede emocionar, bailar, cantar, compartir escenario con otras grandes figuras y, cuando parece que ya lo hizo todo, encontrar una nueva manera de volver a hacer historia.