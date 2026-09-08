Cultura Profética regresa a Buenos Aires: cuándo y dónde será el esperado show

Con casi tres décadas de trayectoria, Cultura Profética se consolidó como una de las bandas más importantes de la música alternativa en español.

Desde sus comienzos en 1996 en San Juan, Puerto Rico, el grupo construyó un estilo propio a partir del reggae roots, el jazz, la bossa nova y el rock, mientras desarrollaba canciones con letras conscientes y una fuerte identidad artística.

A lo largo de los años, la banda liderada por Willy Rodríguez llevó su música a distintos escenarios internacionales y formó una comunidad de seguidores que trasciende fronteras. Su repertorio incluye canciones que se convirtieron en clásicos para varias generaciones y que mantienen vigente el vínculo con su público.

Ahora, la mítica banda regresa a Buenos Aires para reencontrarse con sus seguidores después de su última presentación en la ciudad, en 2024.

Cuándo y dónde toca Cultura Profética en Argentina

El regreso de la banda tendrá dos fechas confirmadas en el país, con presentaciones en Buenos Aires y Córdoba.

Buenos Aires: 18 de septiembre, Movistar Arena.

Córdoba: 19 de septiembre, Quality Espacio.

Los conciertos combinarán sus grandes canciones, nuevas propuestas y el sonido que marcó su trayectoria durante casi tres décadas.

Las entradas para ambas presentaciones se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de cada recinto.

Cultura Profética en el Movistar Arena

Cultura Profética vuelve a Buenos Aires

La agrupación puertorriqueña prepara una noche especial para su regreso a la Ciudad de Buenos Aires. El show recorrerá distintas etapas de su carrera y permitirá disfrutar nuevamente de canciones como "La Complicidad", "Ilegal" y "Saca, Prende y Sorprende".

Además, el grupo aprovechará la visita para presentar en vivo parte del material que integrará su próximo álbum, sumando nuevas canciones a un repertorio que ya forma parte de la historia de la banda.

La presentación del 18 de septiembre en el Movistar Arena marcará uno de los principales encuentros de la agrupación con sus seguidores argentinos durante esta nueva visita.

También habrá una fecha en Córdoba

El regreso de Cultura Profética tendrá una segunda parada en el país. El 19 de septiembre, la banda se presentará en Quality Espacio, en Córdoba.

Así, los músicos tendrán dos encuentros con sus seguidores argentinos durante su visita, con un repertorio que combinará clásicos y novedades.

Willy Rodríguez habló sobre el regreso

El vínculo entre Cultura Profética y el público argentino ocupa un lugar especial dentro de la historia del grupo. Willy Rodríguez, fundador, vocalista y bajista de la banda, destacó la importancia de volver a encontrarse con sus seguidores.

"Argentina siempre ha sido un país que nos hace sentir como si estuviéramos en casa, y estamos felices de regresar para compartir con nuestra familia extendida y cantar nuestros clásicos y nuestra nueva propuesta y disfrutar de una noche inolvidable", expresó el músico.

Sus palabras reflejan la relación que la banda mantiene con el público local y la expectativa que genera una nueva visita.

Una trayectoria marcada por la evolución

Desde su formación, Cultura Profética desarrolló una propuesta que escapó de las etiquetas y le permitió explorar diferentes géneros sin perder su esencia.

El reggae ocupa un lugar central en su identidad, pero la agrupación incorporó influencias del jazz, la bossa nova y el rock para ampliar su sonido. A eso se suman letras que abordan cuestiones sociales, culturales, amorosas y personales.

Con 11 músicos sobre el escenario, el grupo continúa apostando por una propuesta en constante movimiento y mantiene vigente una trayectoria que comenzó hace casi 30 años en Puerto Rico.

Un reencuentro esperado con el público argentino

El regreso de Cultura Profética representa una nueva oportunidad para que sus seguidores disfruten en vivo de una banda que construyó una identidad propia a lo largo de casi tres décadas.

Entre canciones conocidas, nuevos sonidos y una puesta pensada para compartir con su público, Buenos Aires y Córdoba serán los escenarios de este nuevo capítulo de la historia de Cultura Profética en la Argentina.



