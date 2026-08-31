Daisy Chain Fields: el festival de Olivia Rodrigo que recaudó 20 millones de dólares por el bienestar de las mujeres

Olivia Rodrigo es una de las artistas jóvenes con mayor impacto de su generación y, además de su música, utiliza su enorme alcance para poner en el centro temas que atraviesan a millones de mujeres.

Desde ese lugar nació Daisy Chain Fields, un festival que no solo reunió a importantes figuras femeninas de la música, sino que también buscó transformar esa convocatoria en apoyo concreto para distintas organizaciones.

El encuentro se realizó en Irvine, California, y tuvo una característica que marcó toda su propuesta: el cartel estuvo integrado exclusivamente por mujeres. Pero detrás de los escenarios hubo un objetivo todavía más importante: reunir fondos destinados al bienestar de las mujeres.

La iniciativa terminó alcanzando una cifra millonaria. Entre el dinero reunido antes del espectáculo y una nueva donación anunciada durante el inicio del concierto, el festival consiguió 20 millones de dólares.

Un festival con una programación exclusivamente femenina

El escenario de Daisy Chain Fields reunió a artistas de distintas generaciones y estilos. Entre las figuras que participaron estuvieron Chappell Roan, Doechii y Bikini Kill, en una jornada que puso a las mujeres en el centro de la propuesta musical.

Sin embargo, el objetivo del encuentro fue mucho más allá de reunir nombres destacados de la industria. La organización había conseguido una importante suma incluso antes de que comenzaran los shows.

Diez millones de dólares destinados a organizaciones sin fines de lucro

Antes del inicio del festival, Daisy Chain Fields ya había reunido 10 millones de dólares para distribuir entre diez organizaciones sin fines de lucro.

Entre las entidades que recibirán parte de esos fondos se encuentran Planned Parenthood, el National Women's Law Center y Black Mamas Matter Alliance.

La iniciativa buscó así transformar la convocatoria generada alrededor de la música en un apoyo económico para organizaciones que trabajan en diferentes áreas vinculadas con el bienestar de las mujeres.

Melinda French Gates duplicó la recaudación

La cifra alcanzó los 20 millones de dólares durante el comienzo del concierto, cuando la filántropa Melinda French Gates anunció una nueva contribución de 10 millones de dólares a través de su organización Pivotal Ventures.

El aporte duplicó la cantidad que ya se había reunido y convirtió al festival en una importante iniciativa solidaria, además de su dimensión artística.

El anuncio se produjo al comienzo del espectáculo y sumó un nuevo impulso al propósito que Olivia Rodrigo había planteado con Daisy Chain Fields.

Un cierre con Sarah McLachlan, Alanis Morissette y Stevie Nicks

La propia Olivia Rodrigo tuvo a su cargo el cierre del festival y lo hizo junto a tres invitadas especiales: Sarah McLachlan, Alanis Morissette y Stevie Nicks.

La participación de las tres artistas permitió reunir sobre el escenario a diferentes generaciones de mujeres vinculadas con la música y le dio un carácter especial al tramo final del encuentro.

Entre los momentos destacados estuvo la interpretación de "Angel", de McLachlan.

El homenaje a Dolly Parton

La interpretación de "Angel" también tuvo un componente emotivo: el espectáculo rindió homenaje a Dolly Parton, quien murió el 25 de agosto a los 80 años.

De esta manera, una de las canciones elegidas para el cierre adquirió un significado especial dentro de una jornada marcada por la música y distintos momentos de reconocimiento.

Olivia Rodrigo estrenó "Serena Joy" en vivo

Otro de los momentos destacados llegó cuando Rodrigo interpretó por primera vez en vivo "Serena Joy", una canción inspirada en el personaje de "El cuento de la criada".

La presentación permitió incorporar al repertorio del festival un tema que hasta ese momento la cantante no había interpretado frente al público.

Por qué eligió el nombre Daisy Chain Fields

Olivia Rodrigo también explicó el significado que tiene para ella el nombre elegido para el festival.

"Me enamoré del nombre ‘Daisy Chain', ya que simboliza cómo las partes individuales pueden unirse para crear algo fuerte e irrompible", expresó la artista.

La definición refleja el espíritu de una jornada en la que diferentes artistas, organizaciones y figuras del ámbito de la filantropía se unieron alrededor de un mismo objetivo.

Música y compromiso social en una misma jornada

Daisy Chain Fields consiguió combinar una programación musical integrada exclusivamente por mujeres con una iniciativa solidaria de gran alcance.

La participación de Chappell Roan, Doechii y Bikini Kill, el cierre de Olivia Rodrigo junto a Sarah McLachlan, Alanis Morissette y Stevie Nicks, el debut en vivo de "Serena Joy" y el homenaje a Dolly Parton fueron algunos de los momentos destacados del festival.

Pero el dato que terminó de marcar la jornada fue la recaudación: 20 millones de dólares destinados al bienestar de las mujeres, con fondos dirigidos a diez organizaciones sin fines de lucro.

Con Daisy Chain Fields, Rodrigo convirtió un encuentro musical en una plataforma para reunir a miles de personas alrededor de una causa y demostrar que el impacto de un festival puede extenderse mucho más allá del escenario.



