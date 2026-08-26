Daniel Agostini y Sombras vuelven a compartir escenario en una noche histórica: cuándo y dónde será el esperado reencuentro

Durante los años 90, la cumbia romántica encontró en Sombras una de sus bandas más reconocidas y logró instalar canciones que se transformaron en parte de la banda sonora de toda una generación. Temas como "La ventanita" y "Pega la vuelta" quedaron asociados a una época en la que la música tropical conquistaba radios, bailantas y escenarios de todo el país.

Ahora, tres décadas después de aquel período que marcó a la cumbia argentina, Daniel Agostini y Sombras de Pascual Benítez volverán a compartir escenario. El esperado reencuentro tendrá como primera parada a Mar del Plata, donde se prepara una noche especial para los fanáticos de aquellos clásicos.

Mar del Plata será el punto de partida

La cita será el próximo sábado 26 de septiembre en Plaza de la Música, ex GAP, ubicada en Avenida Constitución 5780, Mar del Plata.

El espectáculo se realizará en el marco del Classic Fest - "Noche Norteña - Edición de Oro" y tendrá como uno de sus principales atractivos la celebración de los 30 años de "Boquita de Caramelo", el emblemático disco que marcó una etapa fundamental para la música tropical.

La presentación de Sombras de Pascual Benítez con Daniel Agostini buscará recuperar aquellas canciones que atravesaron generaciones y que todavía forman parte del imaginario popular de la cumbia de los 90.

Horarios, lugar y entradas

El esperado reencuentro será el sábado 26 de septiembre en Plaza de la Música, ex GAP, ubicada en Avenida Constitución 5780, Mar del Plata.

Las puertas abrirán a las 20:00, mientras que el show de Sombras de Pascual Benítez con Daniel Agostini comenzará a las 22:00.

Luego llegará el turno de Andrés y Sergio Pepe, con un DJ set previsto entre las 00:00 y las 04:00.

Las entradas anticipadas están disponibles a través de Articket y sus puntos de venta adheridos.

Una gira de solo diez funciones

El encuentro en Mar del Plata tendrá un condimento especial: será parte de una gira federal de únicamente 10 funciones en toda la Argentina.

Por ese motivo, la presentación tendrá carácter exclusivo y se espera la llegada de fanáticos de distintos puntos de la región para volver a disfrutar en vivo de los clásicos que acompañaron una de las épocas de mayor popularidad de la música tropical.

La elección de la ciudad balnearia como primera parada será, de esta manera, el comienzo de un recorrido que llevará este reencuentro por distintos escenarios del país.

Los clásicos que volverán a sonar

El aniversario de "Boquita de Caramelo" será uno de los grandes ejes de la noche. El disco cumple 30 años y conserva canciones que se convirtieron en clásicos para los seguidores de la cumbia romántica.

Entre los temas que forman parte de ese repertorio aparecen "La ventanita" y "Pega la vuelta", dos canciones que permanecen fuertemente vinculadas con aquella etapa de Sombras y que prometen ser protagonistas de una noche cargada de recuerdos.

Así, el espectáculo no solo apunta a recuperar la música de aquella época, sino también a generar un encuentro entre quienes acompañaron a la banda durante los 90 y las nuevas generaciones que descubrieron sus canciones con el paso del tiempo.

Una vuelta a la época dorada de la cumbia

A tres décadas de uno de sus discos más emblemáticos, Daniel Agostini y Sombras se preparan para volver a encontrarse sobre un escenario.

Mar del Plata será el punto de partida de una serie limitada de presentaciones que buscará recuperar el espíritu de una época inolvidable para la música tropical argentina.

Con canciones que todavía despiertan recuerdos y una celebración que continuará hasta la madrugada, el reencuentro promete convertirse en una noche especial para quienes crecieron cantando los clásicos de la cumbia romántica de los 90.



