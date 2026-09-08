Daniela Milagros en El Canal de la Música: "Es un tipazo Slash"

Daniela Milagros se consolida como una de las promesas de la nueva generación de la música argentina. A pesar de su corta edad, la artista ya construyó una trayectoria que sorprende por su recorrido, su versatilidad y la cantidad de escenarios y proyectos que forman parte de su carrera.

Multinstrumentista, cantante y compositora, Daniela encontró en la música una forma de expresión que le permite moverse con libertad entre distintos sonidos y propuestas. Su manejo de diferentes instrumentos, sumado a una marcada identidad artística, la llevó a compartir experiencias con figuras de reconocimiento internacional y a construir un vínculo muy cercano con sus seguidores.

Daniela Milagros pasó por CM Rock

Antes de profundizar en sus nuevos proyectos y en algunas de las experiencias que marcaron su carrera, la talentosa artista también tuvo su espacio en CM Rock, donde pudo mostrar parte de su propuesta artística y hablar sobre el camino que viene recorriendo dentro de la música.

Su presencia en el ciclo se suma a una serie de apariciones que le permiten acercar su música a nuevos públicos y mostrar una faceta que combina talento, personalidad y una fuerte búsqueda artística.

La emoción de que sus seguidores se tatúen su nombre

La artista visitó El Canal de la Música junto a su hermano, el guitarrista y productor Rodrigo de Miguel, y protagonizó una charla con Carucha Podestá en la que repasó distintos momentos de su carrera.

Uno de los pasajes más emotivos apareció cuando habló sobre el vínculo que construyó con sus seguidores. Daniela contó que algunos de ellos llegaron al extremo de tatuarse su nombre, un gesto que la moviliza porque representa el impacto que busca generar a través de sus canciones.

"Desde chiquita dije: ‘Quiero hacer música y llegarle al alma a las personas, que todos nos conectemos', y que pase realmente eso es un flash. Y, a su vez, es continuar sin rendirte porque alguien te tiene en la piel", expresó.

Para la artista, esas demostraciones representan mucho más que una muestra de admiración. También funcionan como un impulso para seguir trabajando y sostener el camino que eligió desde muy pequeña.

Cómo nació la colaboración con Bootsy Collins

Durante la entrevista, Daniela también reveló cómo surgió uno de los vínculos internacionales más importantes de esta etapa de su carrera: el contacto con Bootsy Collins.

El reconocido bajista estadounidense descubrió sus videos en Instagram, donde Daniela aparecía tocando uno de sus bajos. Ese detalle despertó su interés y dio comienzo a un intercambio que rápidamente tomó una dimensión inesperada.

"Es un ídolo para mí. Él me vio por subir videos así en Instagram tocando el bajo y, como vio que era su bajo, me contactó. Al principio hablábamos para hacer colaboraciones musicales por Instagram, posteos, para hacer sus campañas de salud mental y todo. Y de ahí me escribe y me dice: ‘Che, tengo maquetas que las pensé para vos. Elegí una y hacemos una canción juntos'", contó.

La propuesta abrió la puerta a una colaboración que Daniela prepara con enorme entusiasmo y que representa otro paso importante dentro de su crecimiento artístico.

La experiencia de abrir el show de Slash

Entre las experiencias que marcaron su recorrido aparece también la posibilidad de compartir una jornada con Slash durante su presentación en el Movistar Arena.

Daniela recordó especialmente el momento en el que finalmente pudo conocer al guitarrista después del espectáculo. La artista reconoció que no esperaba necesariamente ese encuentro, ya que muchas veces los artistas no llegan a cruzarse con quienes participan de sus shows.

"Es un tipazo Slash, muy tranquilo. Yo no sabía si lo iba a conocer o no, porque no siempre conocés a los artistas. La verdad, Slash es como inalcanzable. Pero cuando terminó el show de ellos, vino un seguridad y me dijo: ‘Slash te quiere conocer'. Y empecé a caminar por el pasillo del Movistar Arena y, al final del pasillo, estaba en su camarín", relató.

La anécdota quedó entre los recuerdos más importantes de su carrera y refleja el particular recorrido que Daniela viene construyendo a una edad en la que todavía tiene muchísimo camino por delante.

Su vida sentimental

La conversación también dejó lugar para una faceta mucho más personal. Daniela habló sobre su presente sentimental y contó que actualmente está sola.

"Estoy sola. Es que soy muy complicada, nunca me enamoré. Yo no abro el corazón", aseguró.

La artista también explicó cómo vive los vínculos afectivos y mencionó el concepto de apego evitativo para describir una dificultad que, según contó, reconoce en ella misma.

"Me gustaría enamorarme, pero tengo un problema que se llama apego evitativo, que es cuando te demuestran cariño y me voy. Soy una loca", confesó.

Además, sumó otra característica de su personalidad con una frase contundente: "Me enojo muy rápido".

Con humor y espontaneidad, Daniela mostró así una faceta diferente a la que suele presentar arriba de un escenario.

Un nuevo show con una propuesta diferente

Otro de los temas que aparecieron durante la charla fue su próximo show en Lucille, para el que ya trabaja junto a sus músicos.

Daniela explicó que uno de sus principales objetivos consiste en evitar que cada presentación resulte idéntica a la anterior. Por eso, busca renovar constantemente la propuesta y generar una experiencia diferente para quienes se acercan a verla.

"Para mí cada show tiene que ser diferente. Ya estoy volviendo locos a los músicos", comentó entre risas.

El vestuario también tendrá un papel importante dentro de la puesta y, fiel a su estilo, la artista adelantó que prepara una imagen especial para la ocasión.

"La pilcha será un fuego", anticipó.

Una carrera que sigue creciendo

Con una trayectoria que sorprende por su corta edad, Daniela Milagros continúa ampliando su universo artístico y sumando experiencias que alimentan una carrera con mucho potencial.

Su perfil como multinstrumentista, cantante y compositora, el vínculo con artistas internacionales y la conexión que consiguió con sus seguidores forman parte de una identidad que sigue en plena construcción.

Mientras prepara nuevos proyectos y presentaciones, Daniela apuesta por una propuesta propia y por seguir explorando diferentes caminos dentro de la música. Y todo indica que esta historia recién comienza.

Mirá la entrevista completa acá:



