Daniela Spalla abre una nueva era con "La Espina"

Daniela Spalla inicia una nueva etapa artística con "La Espina", el sencillo que funciona como adelanto de su próximo álbum y marca un nuevo capítulo en su evolución musical. Con una carrera consolidada en México y una creciente proyección internacional, la cantautora vuelve a poner en el centro de su obra la vulnerabilidad y la honestidad emocional que caracterizan su identidad.

Producida por Nico Cotton, "La Espina" nació en un momento de fuertes contrastes para la artista. Mientras su carrera atravesaba uno de sus períodos de mayor crecimiento, con grandes escenarios y nuevos reconocimientos, internamente convivía con la presión, la autoexigencia y la sensación de que nada era suficiente.

Daniela Spalla inaugura una nueva etapa con "La Espina"

Esa contradicción se convierte en el corazón de la canción: una mirada al lado B del éxito y a los sacrificios que muchas veces acompañan aquello que más se ama. Desde ese lugar, Spalla construye una canción sobre las exigencias personales y la dificultad de disfrutar plenamente de los logros alcanzados.

Musicalmente, "La Espina" representa una evolución dentro de su propuesta. Inspirada en las grandes melodías de la canción latinoamericana y con Sandro entre sus referentes, la artista combina una escritura íntima con una producción de espíritu pop, guitarras y una potente sección de metales.

El lanzamiento también cuenta con un videoclip oficial dirigido por Pampa & Kato, dúo creativo argentino responsable de piezas audiovisuales para artistas como CA7RIEL & Paco Amoroso y Álvaro Díaz. La propuesta visual recupera parte de la historia de Spalla y hace referencia a sus comienzos, cuando cantaba jazz en hoteles y buscaba conquistar a un público que no necesariamente había llegado allí para escucharla.

Con "La Espina", la artista inaugura así un ciclo que no solo expande su identidad sonora, sino también su universo visual y conceptual. El single funciona como la primera pieza de una etapa que desembocará en su próximo álbum de estudio.

La artista argentina continúa consolidando su carrera en México

Una carrera consolidada en México

Radicada en México, Daniela Spalla se convirtió en una de las voces destacadas del pop e indie alternativo en español. Su recorrido incluye presentaciones en escenarios emblemáticos como el Teatro Metropólitan, el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes, con localidades agotadas.

En 2024, la artista alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera con su presentación en el Auditorio Nacional ante más de 10.000 espectadores. Su recorrido también incluye participaciones en festivales como Vive Latino, Tecate Pa'l Norte y Hera, además de dos fechas agotadas en Niceto, Buenos Aires, durante su "Dara Tour".

Daniela Spalla supera los 2,8 millones de oyentes mensuales en Spotify

Su crecimiento también se refleja en las plataformas digitales. Actualmente cuenta con 2,8 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 117 millones de reproducciones en YouTube. En 2025, además, fue seleccionada para formar parte del programa EQUAL de Spotify, con su imagen proyectada en las pantallas de Times Square, en Nueva York.

El nuevo single anticipa el próximo álbum de Daniela Spalla

Colaboraciones que cruzaron fronteras

A lo largo de su carrera, Spalla también construyó una importante red de colaboraciones internacionales. Junto a Camilo lanzó "Lejos de la Ciudad", canción que alcanzó el Top Viral de Spotify en más de 18 países y se convirtió en uno de sus mayores éxitos.

También trabajó junto a Esteman en el álbum conjunto "Amorío", presentado en el Palacio de los Deportes con localidades agotadas en 2025. A esta lista se suman colaboraciones con Carlos Sadness, Leonel García, Leiva, Ximena Sariñana y Bandalos Chinos.

Con una trayectoria que continúa expandiéndose entre Argentina y México, Daniela Spalla encuentra en "La Espina" el punto de partida de una nueva etapa. Un lanzamiento que combina introspección, evolución sonora y una mirada madura sobre el camino recorrido, mientras prepara el terreno para la llegada de su próximo álbum.

Mirá el nuevo videoclip de Daniela Spalla "La Espina"