Menú
Mirá CM en vivo

Lanzamiento

David Guetta y Hypaton se unen en ‘You And I, Me And You'

El DJ y productor francés vuelve a trabajar junto a Hypaton en un nuevo lanzamiento que combina nostalgia, house y una propuesta pensada para las pistas de baile.

Cecilia Andrea Bello
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

David Guetta y Hypaton volvieron a unir fuerzas en ‘You And I, Me And You', un nuevo sencillo que ya está disponible y que llega después de haber sido probado por Guetta en sus principales shows y sets de festivales alrededor del mundo.

El tema combina voces, melodías eufóricas y sonidos de house con la propuesta de Hypaton, productor de nueva generación reconocido por llevar clásicos de la música dance de los años 90 hacia producciones contemporáneas.

&nbsp;David Guetta, uno de los referentes de la música electrónica a nivel mundial&nbsp;
 David Guetta, uno de los referentes de la música electrónica a nivel mundial 

La colaboración entre ambos artistas comenzó con una nueva versión de ‘Be My Lover', de La Bouche, que superó los 350 millones de reproducciones. Desde entonces, continuaron trabajando juntos en diferentes proyectos, entre ellos una colaboración con Bonnie Tyler y una remezcla de ‘Where Is My Husband?' de RAYE.

View this post on Instagram

A post shared by DAVID GUETTA (@davidguetta)

You And I, Me And You' llega durante un nuevo año de actividad para David Guetta, quien continúa con su agenda internacional y su gira Monolith, además de sus residencias de verano en Ibiza. Entre sus presentaciones de 2026 se destacan sus tres fechas en el Stade de France y su participación en Coachella.

Con este lanzamiento, Guetta y Hypaton vuelven a combinar referencias de la música dance clásica con una producción electrónica actual, en una canción que busca trasladar esa energía tanto a los grandes festivales como a los clubes.

Esta nota habla de:
1
Lady Gaga se convirtió en mamá: la cantante dio la bienvenida a su primer bebé junto con Michael Polansky
Noticias

Lady Gaga se convirtió en mamá: la cantante dio la bienvenida a su primer bebé junto con Michael Polansky

2
Una santacruceña tendrá en sus manos la elección de la canción oficial para la visita del papa León XIV a la Argentina
Noticias

Una santacruceña tendrá en sus manos la elección de la canción oficial para la visita del papa León XIV a la Argentina

3
"Cómo Puede Ser?": Alan Lez y Ale Sergi se unen para hablar de un amor que no sabe cómo quererse
Lanzamiento

"Cómo Puede Ser?": Alan Lez y Ale Sergi se unen para hablar de un amor que no sabe cómo quererse

4
La Joaqui y Tiago PZK confirmaron su romance en la casa de la mamá de El Noba
Noticias

La Joaqui y Tiago PZK confirmaron su romance en la casa de la mamá de El Noba

5
Sebastián Mendoza vuelve a la música inédita con "Dueles", el primer adelanto de su nuevo disco
Lanzamiento

Sebastián Mendoza vuelve a la música inédita con "Dueles", el primer adelanto de su nuevo disco

Últimas noticias de David Guetta