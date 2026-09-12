David Guetta y Hypaton se unen en ‘You And I, Me And You'

David Guetta y Hypaton volvieron a unir fuerzas en ‘You And I, Me And You', un nuevo sencillo que ya está disponible y que llega después de haber sido probado por Guetta en sus principales shows y sets de festivales alrededor del mundo.

El tema combina voces, melodías eufóricas y sonidos de house con la propuesta de Hypaton, productor de nueva generación reconocido por llevar clásicos de la música dance de los años 90 hacia producciones contemporáneas.

David Guetta, uno de los referentes de la música electrónica a nivel mundial

La colaboración entre ambos artistas comenzó con una nueva versión de ‘Be My Lover', de La Bouche, que superó los 350 millones de reproducciones. Desde entonces, continuaron trabajando juntos en diferentes proyectos, entre ellos una colaboración con Bonnie Tyler y una remezcla de ‘Where Is My Husband?' de RAYE.

‘You And I, Me And You' llega durante un nuevo año de actividad para David Guetta, quien continúa con su agenda internacional y su gira Monolith, además de sus residencias de verano en Ibiza. Entre sus presentaciones de 2026 se destacan sus tres fechas en el Stade de France y su participación en Coachella.

Con este lanzamiento, Guetta y Hypaton vuelven a combinar referencias de la música dance clásica con una producción electrónica actual, en una canción que busca trasladar esa energía tanto a los grandes festivales como a los clubes.