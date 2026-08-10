Del escenario a la playa: el emotivo regalo de Shakira a los niños africanos que conquistaron su corazón

La música fue el punto de encuentro, pero el vínculo entre Shakira y los Triplets Ghetto Kids terminó trascendiendo el escenario. Después de compartir una presentación durante el espectáculo de medio tiempo en el estadio MetLife de Nueva Jersey, la artista colombiana decidió invitarlos a pasar unos días junto a ella en el sur de Florida.

Para los ocho jóvenes bailarines, el viaje tuvo un momento particularmente especial: conocieron el mar por primera vez. Provenientes de Uganda, un país sin salida al mar, nunca habían tenido la oportunidad de contemplar una playa y vivir esa experiencia.

La artista colobiana mostró parte de esos días a través de sus redes sociales, donde publicó fotografías y videos junto a los chicos y dejó en claro cuánto la movilizó el encuentro.

El encuentro que comenzó sobre un escenario

Los Triplets Ghetto Kids llegaron a compartir escenario con Shakira después de construir una reconocida trayectoria a partir de sus videos de baile, grabados en las calles de Kampala, Uganda.

El grupo está integrado por menores de 18 años y su particular estilo, acompañado por una enorme energía en cada presentación, los convirtió en un fenómeno viral. Ese recorrido también los llevó a participar en Britain's Got Talent en 2023.

En julio, dieron otro paso importante en su carrera al bailar junto a Shakira durante el espectáculo de medio tiempo en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Allí acompañaron a la cantante durante la interpretación de Dai Dai, su himno de la Copa Mundial de la FIFA.

La conexión entre la artista y los jóvenes fue tan fuerte que el encuentro no terminó cuando bajaron las luces del escenario.

Shakira los invitó a compartir unos días con ella

La cantante decidió devolverles el cariño y la energía que habían llevado a la presentación con una invitación especial.

Los ocho bailarines -Ivan, Ricky, Joseph, Brighton, Kesha, Jojo, Ciara y Ketra- viajaron junto a la artista colombiana y compartieron distintos momentos en el sur de Florida.

Entre las experiencias que vivieron estuvo la visita a una playa. Para los jóvenes significó descubrir por primera vez el mar, algo completamente nuevo para ellos debido a que Uganda no tiene salida al océano.

Shakira registró esos momentos con fotos y videos y permitió que sus seguidores fueran testigos de una experiencia que rápidamente se convirtió en uno de los recuerdos más especiales de ese encuentro.

La historia detrás de los Triplets Ghetto Kids

Los jóvenes forman parte de la Ghetto Kids Foundation, una organización sin fines de lucro que utiliza las artes como una herramienta para ayudar a niños huérfanos y en situación de vulnerabilidad.

Su historia comenzó a ganar notoriedad gracias a los videos de baile que realizaban en las calles de Kampala. Las imágenes, cargadas de energía y talento, comenzaron a circular masivamente y abrieron las puertas a nuevas oportunidades.

La participación en Britain's Got Talent en 2023 fue uno de esos momentos. El encuentro con Shakira y su posterior viaje al sur de Florida sumaron ahora una nueva experiencia a ese recorrido.

Las palabras de Shakira después del viaje

La artista, madre de dos hijos, quedó profundamente conmovida por el vínculo que construyó con los jóvenes y decidió dedicarles un extenso mensaje en sus redes sociales.

"Estos últimos días han estado llenos de un amor inexplicable", escribió Shakira al comenzar su publicación.

La cantante destacó especialmente la capacidad de los bailarines para generar alegría y conectar con quienes los rodean.

"Todos quedamos maravillados al ver cómo transforman cada lugar al que van y llegan al corazón de cada persona que conocen", expresó.

También reconoció que la despedida fue difícil, aunque aclaró que los jóvenes tienen las puertas abiertas para regresar cuando quieran.

"Saben dar y recibir amor"

En su mensaje, Shakira puso el foco en todo lo que los chicos le transmitieron durante esos días y en el vínculo que logró construir con ellos.

"Saben dar y recibir amor de una manera que nunca antes había visto", aseguró la cantante.

Para la artista, la experiencia no solo estuvo marcada por la diversión y los momentos compartidos, sino también por una enseñanza sobre la capacidad de las personas para acercarse pese a sus diferencias.

"No solo alegraron nuestros días, sino que también nos mostraron el milagro que ocurre cuando abrimos el corazón para hacer lo mismo", escribió.

La cantante también remarcó que las diferencias culturales, geográficas y lingüísticas no fueron un obstáculo para crear un vínculo profundo.

"Nos demostraron que podemos amarnos sin importar de dónde venimos, ni lo que tenemos o nos falta", afirmó.

Un vínculo que trascendió la música

La despedida fue uno de los momentos más difíciles para Shakira, que terminó definiendo el vínculo con una frase cargada de emoción.

"Y aunque son de otro continente, viven en una cultura diferente y hablan otro idioma, ahora los quiero como si fueran mis propios hijos", expresó.

Así, lo que comenzó con una colaboración musical durante un espectáculo terminó convirtiéndose en una experiencia compartida que dejó una huella tanto en la cantante como en los jóvenes bailarines.

Un viaje inolvidable

Para los Triplets Ghetto Kids, el viaje sumó un recuerdo inolvidable a su historia: después de conquistar escenarios internacionales, pudieron conocer por primera vez el mar. Para Shakira, en tanto, aquellos días representaron mucho más que una invitación: fueron la oportunidad de construir un vínculo que, según sus propias palabras, trascendió las fronteras y la música.



