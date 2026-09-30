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"Derretida": Euge Quevedo reaccionó al tatuaje que se hizo su marido

Juan Toloza sorprendió al homenajear a la cantante con un particular tatuaje inspirado en su imagen. La Muela compartió el video del proceso y mostró su emoción por el gesto.

Cecilia Andrea Bello
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Juan Toloza, marido de Euge Quevedo, decidió tatuarse una representación de la cantante en formato LEGO. El trabajo estuvo a cargo de la tatuadora Carolina Frattini, quien mostró en sus redes sociales parte del proceso.

Según contó Frattini, el pedido llegó como un LEGO TATTOO inspirado en la cantante de cuarteto.

"Me tocó hacer un Lego tattoo en honor a la maravillosa Euge Quevedo para su esposo Juan", escribió la tatuadora al compartir el trabajo.

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 Euge Quevedo mostró el tatuaje que se hizo Juan Toloza 

La reacción de Euge Quevedo 

Luego de que se difundieran las imágenes del proceso, Euge Quevedo compartió el video en sus redes sociales y reaccionó al gesto de su marido con una sola palabra: "Derretida"

La cantante acompañó así el registro del tatuaje realizado por Carolina Frattini, que llevó su imagen al particular formato elegido por Toloza.

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