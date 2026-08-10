DF Concert Week ya comenzó: descuentos y cuotas sin interés para Stray Kids, Lollapalooza, Foo Fighters y más

Comenzó una nueva edición de DF Concert Week, la iniciativa de DF Entertainment que durante seis días ofrecerá descuentos, cuotas sin interés, concursos y beneficios exclusivos para disfrutar de algunos de los principales shows de la agenda musical.

Desde este lunes 10 y hasta el domingo 16 de agosto, se irán desbloqueando nuevas promociones y experiencias. La información se comunicará diariamente a través de las redes sociales oficiales de DF Entertainment, donde también se anunciará la modalidad para acceder a cada beneficio.

Entre las primeras promociones confirmadas se encuentran:

Stray Kids: del 10 al 16 de agosto habrá 30% de descuento en Campo delantero, Campo trasero, Platea 1 y Platea 2. Además, se podrá acceder a hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa.

Stray Kids, Foo Fighters, Rush y más, entre los shows con beneficios

Lollapalooza Argentina: durante la Concert Week se podrá adquirir el abono 3 Day Pass con 20% de descuento, junto con la posibilidad de acceder a hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander y Visa.

5 Seconds of Summer: habrá 30% de descuento en sectores seleccionados: Campo trasero y Platea baja 1, 2 y 3. También se ofrecerán hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa. Para acceder a la promoción será necesario ingresar el código CW2026 antes de finalizar la compra. El beneficio es exclusivo para los shows en el Movistar Arena.

La tercera edición suma promociones especiales para los fanáticos de la música en vivo

Foo Fighters: los tickets podrán adquirirse en hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas Banco Macro y Visa.

Rush: habrá 40% de descuento en Campo delantero, Campo trasero y Platea baja 2 y 3, además de hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander y AMEX. El descuento requiere ingresar el código CW2026 antes de finalizar la compra y es exclusivo para los shows en el Movistar Arena.

DF Concert Week ofrece descuentos y cuotas sin interés hasta el 16 de agosto

Black Eyed Peas: los tickets tendrán 20% de descuento en Campo parado y se podrá acceder a hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander y Visa. Para obtener el beneficio también será necesario utilizar el código CW2026, exclusivamente para los shows en el Movistar Arena.

Más beneficios durante toda la semana

La propuesta continuará sumando nuevos beneficios a lo largo de los próximos días. Según anunció DF Entertainment, cada jornada se darán a conocer nuevas promociones, concursos y sorpresas vinculadas a los shows de su agenda.

Los detalles y las condiciones para participar se comunicarán a través de las redes oficiales de DF Entertainment, por lo que los fanáticos podrán seguir las novedades de la tercera edición de DF Concert Week hasta el 16 de agosto.

De esta manera, la iniciativa busca acercar nuevas oportunidades a los seguidores de la música en vivo y sumar experiencias especiales alrededor de algunos de los conciertos y festivales más esperados del año.